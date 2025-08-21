user icon
Hülkenberg bijna naar Red Bull: Marko blikt terug op gemiste kans
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 09:26
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Helmut Marko zegt dat hij bijna Nico Hülkenberg had getekend. De Oostenrijker wilde Nico Hülkenberg in de Red Bull hebben, maar na de overwinning van Sergio Pérez in Sakhir 2020 koos de Red Bull-adviseur voor de Mexicaan. 

In 2020 had Nico Hülkenberg geen vast zitje. De Duitser moest het doen met drie invalraces, maar eindigde in die drie races twee keer in de punten en eindigde alsnog als vijftiende. 

'Er was al een relatie'

"In die tijd was hij, geloof ik, co-commentator bij Servus TV, dus er was daar al een relatie en er waren al wat begingesprekken, maar toen won Perez die race in Bahrein, geloof ik, en daardoor ging alles in Perez' richting", vertelde Marko aan F1-Insider. "Ik denk dat het een hele leuke tijd zou zijn geweest, want de twee kunnen het heel goed met elkaar vinden. En ja, Hulkenberg is een veilige bron voor punten, en in onze auto had het ook topposities opgeleverd."

Marko is al adviseur bij het team van Red Bull Racing sinds 2005. De Oostenrijker heeft zo Vettel, Ricciardo en Max Verstappen voorbij zien komen. Dat zijn maar een handjevol van de coureurs die Marko heeft gestrikt voor het team van Red Bull. 

'Veel zijn niet gebleven'

"Eigenlijk sta ik achter de beslissingen, en je moet niet vergeten dat meer dan 95% van de coureurs die niet in ons team zijn gebleven, later in de Formule E, het WEC, de DTM of ergens anders gaan racen", legde Marko uit toen hem werd gevraagd of hij spijt had van zijn beslissingen."

"Ze verdienen goed geld - veel meer dan ze waarschijnlijk in een burgerberoep zouden kunnen - en dan doen ze wat ze het liefst doen: racen in de autosport. En dat is grotendeels mogelijk gemaakt door onze betrokkenheid. En Formule 1 is het toppunt, en daarvoor heb je niet alleen talent nodig, maar ook speciale eigenschappen en een zekere mentale en fysieke kracht."

Reacties (7)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.125

    Helmut: "Ze (de F1 coureurs) verdienen goed geld - veel meer dan ze waarschijnlijk in een burgerberoep zouden kunnen".

    De ene zal wat meer verdienen dan de ander, maar er is 'n grootverdiener in de F1 die het geluk heeft dat hij zeer goed kan rijden.....want anders zou die persoon tussen die gemeente werkers wat onkruid lopen te schoffelen.....met wat geluk natuurlijk, want we weten allemaal dat die persoon niet de slimste is......en nee, ik noem geen naam.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 10:19
    • Phantom01

      Posts: 891

      Je kan beter wel een naam noemen, want nu gaan we allemaal gissen. ik vermoed dat je Lance Stroll bedoeld, of bedoel je Ocon. Lastig deze.

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 12:58
    • Larry Perkins

      Posts: 59.261

      Dat George goed kan rijden ben ik wel met je eens @Ow, maar [] zeer [/i] goed vind ik een beetje overdreven.
      Hij is wel zeer goed in loeilelijk zijn, behalve als hij zijn helm op heeft en zijn vizier gesloten, dan valt het wel mee...

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 13:07
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.125

      Oke, oke, ik zal 'n hint geven.
      Het begint met de letter M.
      En het eindigt met axVerstappen.

      Ik hoop dat ik niet teveel heb weggegeven.....er moet ook nog wat te raden overblijven toch?

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 15:21
  • 919

    Posts: 3.652

    Marko blikt terug op niet gemiste kans.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 12:40
  • John6

    Posts: 10.974

    Max zei het toch ook, als Checo eruit moet neem dan Nico Hülkenberg.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 13:34
  • Ernie5335

    Posts: 5.590

    Bijna? Heeft nu niet veel waarde meer...

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 14:24

