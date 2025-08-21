Hülkenberg bijna naar Red Bull: Marko blikt terug op gemiste kans

Helmut Marko zegt dat hij bijna Nico Hülkenberg had getekend. De Oostenrijker wilde Nico Hülkenberg in de Red Bull hebben, maar na de overwinning van Sergio Pérez in Sakhir 2020 koos de Red Bull-adviseur voor de Mexicaan.

In 2020 had Nico Hülkenberg geen vast zitje. De Duitser moest het doen met drie invalraces, maar eindigde in die drie races twee keer in de punten en eindigde alsnog als vijftiende.

'Er was al een relatie'

"In die tijd was hij, geloof ik, co-commentator bij Servus TV, dus er was daar al een relatie en er waren al wat begingesprekken, maar toen won Perez die race in Bahrein, geloof ik, en daardoor ging alles in Perez' richting", vertelde Marko aan F1-Insider. "Ik denk dat het een hele leuke tijd zou zijn geweest, want de twee kunnen het heel goed met elkaar vinden. En ja, Hulkenberg is een veilige bron voor punten, en in onze auto had het ook topposities opgeleverd."

Marko is al adviseur bij het team van Red Bull Racing sinds 2005. De Oostenrijker heeft zo Vettel, Ricciardo en Max Verstappen voorbij zien komen. Dat zijn maar een handjevol van de coureurs die Marko heeft gestrikt voor het team van Red Bull.

'Veel zijn niet gebleven'

"Eigenlijk sta ik achter de beslissingen, en je moet niet vergeten dat meer dan 95% van de coureurs die niet in ons team zijn gebleven, later in de Formule E, het WEC, de DTM of ergens anders gaan racen", legde Marko uit toen hem werd gevraagd of hij spijt had van zijn beslissingen."

"Ze verdienen goed geld - veel meer dan ze waarschijnlijk in een burgerberoep zouden kunnen - en dan doen ze wat ze het liefst doen: racen in de autosport. En dat is grotendeels mogelijk gemaakt door onze betrokkenheid. En Formule 1 is het toppunt, en daarvoor heb je niet alleen talent nodig, maar ook speciale eigenschappen en een zekere mentale en fysieke kracht."