Dit is het exclusieve wagenpark van Max Verstappen
  • Gepubliceerd op 15 aug 2025 12:09
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een zware eerste seizoenshelft in de Formule 1 achter de rug. De Nederlander staat slechts derde in het wereldkampioenschap, en worstelt op de baan veelvuldig met zijn RB21. Gelukkig voor Verstappen staan er in zijn garage genoeg auto’s waar hij zich wél goed in voelt.

Verstappen maakt er nooit een geheim van dat hij dol is op de autosport. Als hij niet racet met zijn Red Bull-bolide, dan rijdt hij vaak met de GT3-wagens van zijn eigen raceteam. Op de openbare weg wordt Verstappen slechts zelden gespot, maar als men hem ziet, dan rijdt hij in flinke wagens. Dat moet ook wel als je woont in Monaco.

Audi RS6 ABT Legacy Edition

Verstappen werd in de afgelopen maanden meermaals gespot achter het stuur van een Audi RS6. Op het eerste gezicht gaat het om een vrij ‘normale’ wagen, maar niets is minder waar. Het gaat namelijk om een Audi RS6 ABT Legacy Edition, met een oplage van 200 stuks. De auto heeft zo’n 760 pk en er hangt een prijskaartje aan van zo’n 350.000 euro.

Aston Martin DB11 AMR

Het leven van een Formule 1-coureur loopt nooit normaal, en de cadeautjes die men daar ontvangt, zijn dan ook bijzonder. Ze krijgen geen flesje wijn, maar een auto. In 2020 nam Verstappen bijvoorbeeld een gloednieuwe Aston Martin DB11 AMR in ontvangst. In die tijd werkte Aston Martin nog samen met Red Bull, en het is niet helemaal duidelijk of de wagen nog in Verstappens garage staat.

Aston Martin Valkyrie

Een Aston Martin die vrijwel zeker nog in bezit van Verstappen is, is de exclusieve Valkyrie. Deze spectaculaire hypercar is mede ontwikkeld door Adrian Newey, en geluksvogels in Monaco hebben de viervoudig wereldkampioen wel eens zien rijden in dit racebeest. De auto heeft een topsnelheid van ruim 350 kilometer per uur en er hangt een prijskaartje aan van zo’n 3 miljoen euro.

Honda NSX Type S

Van Red Bulls huidige motorpartner Honda kreeg Verstappen in 2022 ook een cadeautje. Tijdens de zogenaamde Honda Thanks Day nam hij een NSX Type S in ontvangst. Het gaat om een exclusieve variant van de NSX, maar het is niet duidelijk of de wagen naar Verstappens woonplaats Monaco is verscheept.

Ferrari Monza SP2

Verstappen rijdt niet alleen in wagens van de partners van Red Bull, maar ook in bolides van andere F1-teams. Zo is hij ook de eigenaar van een exclusieve Ferrari Monza SP2. Aan de auto hangt een prijskaartje van zo’n 1,6 miljoen euro, al krijgt men dan geen dak. De SP2 lijkt op een soort moderne variant van een racewagen uit de jaren ‘50. Naast de Monza SP2 heeft Verstappen ook nog een Ferrari 488 Pista in zijn garage staan.

Fiat Topolino

Enkele maanden geleden werd Verstappen in Monaco gespot achter het stuur van een iets minder spectaculaire auto. Hij reed rond in een schattige blauwe Fiat Topolino. Het zorgde voor de nodige hilariteit op sociale media, maar al snel bleek dat de wagen eigendom was van zijn vriendin Kelly Piquet.

Kampsie

Posts: 1.483

Ik denk dat de Fiat de meest handige is in Monaco

  • 6
  • 15 aug 2025 - 12:35
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Kampsie

    Posts: 1.483

    Ik denk dat de Fiat de meest handige is in Monaco

    • + 6
    • 15 aug 2025 - 12:35
    • Larry Perkins

      Posts: 59.140

      Het Fiatje is aan alle kanten ingedeukt, de rest is platgeslagen...

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 13:32
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.036

    Had hij niet ook nog een Porsche GT3 RS?

    • + 1
    • 15 aug 2025 - 13:03
    • Pietje Bell

      Posts: 30.427

      Deze lijst is incompleet en verouderd. Hij heeft meerdere
      Ferrari's en Porsches en andere wagens in zijn privé wagenpark.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 13:12
    • Larry Perkins

      Posts: 59.140

      En zijn collectie fietsen wordt niet genoemd.

      • + 0
      • 15 aug 2025 - 13:34
  • mario

    Posts: 13.981

    Als ik het bericht zo lees is het alleen maar zeker dat hij die Valkyrie, een Audi en dan 1 of 2 Ferrari's onder de carport staan... Bij de rest is het onzeker of hij de auto al dan niet nog heeft...
    Valt dan nog wel mee in mijn ogen, zeker met de centjes die hij krijgt....

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 13:22
  • John6

    Posts: 10.967

    Leuk voor de heb, maar in Monaco is makkelijkste een scooter uiteraard, maar gaat om het idee.

    • + 0
    • 15 aug 2025 - 13:23
    • Larry Perkins

      Posts: 59.140

      En met de helm van George op, dan blijft iedereen wel uit de buurt...

      • + 1
      • 15 aug 2025 - 13:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.077

    Wat ik mis is zijn zondagse auto.

    • + 1
    • 15 aug 2025 - 14:25

