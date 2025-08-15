Dit is het exclusieve wagenpark van Max Verstappen

Max Verstappen heeft een zware eerste seizoenshelft in de Formule 1 achter de rug. De Nederlander staat slechts derde in het wereldkampioenschap, en worstelt op de baan veelvuldig met zijn RB21. Gelukkig voor Verstappen staan er in zijn garage genoeg auto’s waar hij zich wél goed in voelt.

Verstappen maakt er nooit een geheim van dat hij dol is op de autosport. Als hij niet racet met zijn Red Bull-bolide, dan rijdt hij vaak met de GT3-wagens van zijn eigen raceteam. Op de openbare weg wordt Verstappen slechts zelden gespot, maar als men hem ziet, dan rijdt hij in flinke wagens. Dat moet ook wel als je woont in Monaco.

Audi RS6 ABT Legacy Edition

Verstappen werd in de afgelopen maanden meermaals gespot achter het stuur van een Audi RS6. Op het eerste gezicht gaat het om een vrij ‘normale’ wagen, maar niets is minder waar. Het gaat namelijk om een Audi RS6 ABT Legacy Edition, met een oplage van 200 stuks. De auto heeft zo’n 760 pk en er hangt een prijskaartje aan van zo’n 350.000 euro.

Aston Martin DB11 AMR

Het leven van een Formule 1-coureur loopt nooit normaal, en de cadeautjes die men daar ontvangt, zijn dan ook bijzonder. Ze krijgen geen flesje wijn, maar een auto. In 2020 nam Verstappen bijvoorbeeld een gloednieuwe Aston Martin DB11 AMR in ontvangst. In die tijd werkte Aston Martin nog samen met Red Bull, en het is niet helemaal duidelijk of de wagen nog in Verstappens garage staat.

Aston Martin Valkyrie

Een Aston Martin die vrijwel zeker nog in bezit van Verstappen is, is de exclusieve Valkyrie. Deze spectaculaire hypercar is mede ontwikkeld door Adrian Newey, en geluksvogels in Monaco hebben de viervoudig wereldkampioen wel eens zien rijden in dit racebeest. De auto heeft een topsnelheid van ruim 350 kilometer per uur en er hangt een prijskaartje aan van zo’n 3 miljoen euro.

Honda NSX Type S

Van Red Bulls huidige motorpartner Honda kreeg Verstappen in 2022 ook een cadeautje. Tijdens de zogenaamde Honda Thanks Day nam hij een NSX Type S in ontvangst. Het gaat om een exclusieve variant van de NSX, maar het is niet duidelijk of de wagen naar Verstappens woonplaats Monaco is verscheept.

Ferrari Monza SP2

Verstappen rijdt niet alleen in wagens van de partners van Red Bull, maar ook in bolides van andere F1-teams. Zo is hij ook de eigenaar van een exclusieve Ferrari Monza SP2. Aan de auto hangt een prijskaartje van zo’n 1,6 miljoen euro, al krijgt men dan geen dak. De SP2 lijkt op een soort moderne variant van een racewagen uit de jaren ‘50. Naast de Monza SP2 heeft Verstappen ook nog een Ferrari 488 Pista in zijn garage staan.

Fiat Topolino

Enkele maanden geleden werd Verstappen in Monaco gespot achter het stuur van een iets minder spectaculaire auto. Hij reed rond in een schattige blauwe Fiat Topolino. Het zorgde voor de nodige hilariteit op sociale media, maar al snel bleek dat de wagen eigendom was van zijn vriendin Kelly Piquet.