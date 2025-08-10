Bortoleto trots op speciale vriendschap met Verstappen

Het is geen geheim dat Sauber-debutant Gabriel Bortoleto het goed kan vinden met Max Verstappen. De Braziliaan heeft veel respect voor Verstappen, en legt nu uit waar zijn vriendschap met de viervoudig wereldkampioen vandaan komt.

Bortoleto is bezig met een goed debuutseizoen in de koningsklasse van de autosport. De Braziliaan sloot de eerste seizoenshelft af met een prachtige zesde plaats in de Grand Prix van Hongarije. Hij vocht in die race een duel uit met Fernando Alonso én Max Verstappen.

Voor een rookie is het mooi om te vechten met twee wereldkampioenen, maar voor Bortoleto is dit extra speciaal. Hij is namelijk aangesloten bij het managementbureau van Alonso, terwijl Verstappen voor hem meer is dan een rivaal op de baan. Ze zijn namelijk heel goede vrienden.

Hoe is de vriendschap ontstaan?

In een interview met Motorsport.com legt Bortoleto uit waar de vriendschap is ontstaan: "Er is een vriendschap ontstaat door onze gedeelde passie voor het simracen en de virtuele races. Daar zijn we begin 2023 mee begonnen."

Voor Bortoleto was dit een bijzonder jaar, zo legt hij uit in het interview: "Ik zat toen in mijn eerste seizoen in de Formule 3, en Max heeft me toen veel geholpen met de simulator. Hij heeft tips gegeven over wat ik kan proberen, welke aanpassingen ik kan doen en dat soort zaken. We komen elkaar online tegen, hij thuis bij hem, ik bij mij, we gamen, we praten... Een beetje over van alles."

Goede fase van het seizoen

Bortoleto heeft in de eerste helft van zijn eerste seizoen in de Formule 1 veertien WK-punten bij elkaar gereden. Dat is goed voor de zeventiende plaats in de strijd om de wereldtitel. Pas laat in de eerste seizoenshelft kwam hij echt op stoom, en in de Grand Prix van Oostenrijk scoorde hij zijn eerste punten door als achtste over de streep te komen.