Bortoleto prijst Verstappen: "Hetzelfde niveau als Senna"

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto en Max Verstappen zijn goede vrienden. Naast de baan gaan ze veel met elkaar om, en Bortoleto is onder de indruk van zijn maatje. Hij vergelijkt Verstappen zelfs met de mythische Ayrton Senna.

Bortoleto is bezig met zijn debuutseizoen in de Formule 1. De regerend Formule 2-kampioen kende een lastige start van het seizoen, maar begint steeds beter in vorm te komen. In de laatste races voor de zomerstop maakte hij een voortreffelijke indruk. In Hongarije kwam hij op een knappe zesde plaats over de streep, en wist hij zelfs Verstappen achter zich te houden na een rechtstreeks duel.

Eerbetoon voor Senna

In een interview met zijn landgenoten van TV Globo wordt Bortoleto gevraagd naar zijn helden in de sport: "Mijn idool was altijd Ayrton Senna. Dat zal hij ook voor altijd blijven. Als Braziliaan groei je op met de verhalen van die uitzonderlijke man, iemand die zijn tijd ver vooruit was. Ik denk niet dat er ooit nog iemand zal zijn zoals hij."

Volgens Bortoleto is er een enorm verschil tussen de huidige generatie en Senna: "Deze generatie, maar ook de grote jongens van vroeger, beseffen dat we dankzij de technologische evolutie veel meer kunnen doen om ons rijgedrag te optimaliseren. We zijn nu veel meer bezig met details, omdat we meer middelen hebben om die te analyseren."

Verstappen op hetzelfde niveau

Dat betekent volgens Bortoleto niet dat er nu geen sterren rondrijden. De Braziliaanse Sauber-coureur is enorm onder de indruk van Verstappen: "Max heeft de juiste rijstijl en gebruikt de telemetrie optimaal in zijn voordeel. Zijn polerondjes benaderen de perfectie. Daarom zet ik hem op hetzelfde niveau als Senna."

"Hij is echt één van de besten ooit. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze viervoudig wereldkampioen zijn geworden? Slechts een paar coureurs zijn zó dominant geweest als hij. Hij hoort absoluut bij de top, samen met Senna, Hamilton en Schumacher. Die gasten die echt uitzonderlijk waren."