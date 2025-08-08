user icon
Marko heeft spijt van mislopen droomteamgenoot van Verstappen

Marko heeft spijt van mislopen droomteamgenoot van Verstappen
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 08:11
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Het tweede zitje bij Red Bull Racing is al jaren een belangrijk onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Het zitje naast Max Verstappen wordt nu bemand door Yuki Tsunoda, maar in het recente verleden was ook Nico Hülkenberg een kanshebber. Helmut Marko legt uit of hij hier spijt van heeft.

De discussie over of Hülkenberg een zitje bij een topteam verdiende, kwam recent weer opzetten. De Duitse Sauber-coureur pakte in Groot-Brittannië eindelijk een podiumplaats, waarna Red Bull-adviseur Helmut Marko weer zeer lovend over hem was. Marko liet zijn interesse weer doorschemeren, en wees op het feit dat Red Bull ooit met Hülkenberg heeft gesproken.

Maakte Hülkenberg een kans?

Of er echt bijna sprake was van een deal, liet Marko toen in het midden. Nu wordt hij hier nogmaals naar gevraagd in een interview met F1-Insider: "Hij was destijds een co-commentator bij Servus TV. Dus er was al een soort relatie en er waren ook eerste gesprekken, maar toen won Sergio Perez die race in Bahrein, en toen verschoof de interesse naar Perez."

Marko heeft het over het seizoen 2020, toen Alexander Albon de tegenvallende teamgenoot was van Verstappen. Hülkenberg en Perez leken toen in aanmerking te komen voor het zitje. De keuze viel op Perez, en hij was tot en met vorig jaar de teamgenoot van Verstappen.

Heeft Marko spijt van zijn keuze voor Perez?

Marko was vorig jaar regelmatig kritisch op Perez. De Oostenrijker krijgt in het interview nu de vraag of hij spijt heeft van zijn keuze: "Laten we het op deze manier zeggen: het zou een geweldige tijd zijn geweest, want Nico en Max kunnen het heel erg goed met elkaar vinden. En Hülkenberg is ook altijd een gegarandeerde kanshebber voor een plekje in de punten. In onze auto zouden dat echt topklasseringen zijn geweest!" 

Hülkenberg rijdt nu voor Sauber, en blijft het team ook volgend jaar trouw als ze het fabrieksteam van Audi worden.

Snork

Posts: 21.573

Hulk zit goed, het kan bij Sauber (straks Audi) alleen maar beter worden. Met zijn ervaring kan hij waardevolle feedback aan het team geven om de auto beter te maken en er is (nog) niet de druk om elk weekend podiums te scoren.
Ik denk dat het niet goed voor Hulk's carriere was geweest als hij na... [Lees verder]

  • 6
  • 8 aug 2025 - 09:12
Reacties (13)

  • Snork

    Posts: 21.573

    Hulk zit goed, het kan bij Sauber (straks Audi) alleen maar beter worden. Met zijn ervaring kan hij waardevolle feedback aan het team geven om de auto beter te maken en er is (nog) niet de druk om elk weekend podiums te scoren.
    Ik denk dat het niet goed voor Hulk's carriere was geweest als hij naar RBR was gegaan, hoewel het een leuke setup samen met Max zou zijn geweest.

    • + 6
    • 8 aug 2025 - 09:12
    • Patrace

      Posts: 6.190

      Ja, Hulk zit nu goed. Maar destijds was, in mijn optiek, Nico een goede match geweest met Max. En voor Red Bull overall denk ik ook qua prestaties. Financieel was Checo met zijn grote sponsoren natuurlijk heel aantrekkelijk.

      (Gek, nu leest het net alsof Checo grote oren van spons heeft) :-)

      • + 1
      • 8 aug 2025 - 10:26
    • Larry Perkins

      Posts: 58.979

      @Patrace, die 'spons-oren' verklaart waarom bij Perez destijds het advies om zich niet op de prestaties van Verstappen te richten, maar puur en alleen op zijn eigen prestaties, nooit bij de Mexicaan zijn binnengekomen...

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 10:44
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.026

      Ik geloof dat Max ook destijds heeft laten weten aan RBR wat zijn voorkeur was.

      RBR zocht een ervaren 2de rijder naast Max, en opdr shortlist stonden Perez en Hulkenberg.

      Uiteindelijk kozen ze voor Perez, die kort er voor zijn eerste race won met Racing Point en er een hype ontstond rondom hem. Want hoe kon nou geen enkel team plek voor hem hebben terwijl hij zojuist een GP had gewonnen in een auto waar dat eigenlijk niet mee kon?

      Hulkenberg in die tijd had wat sterke invalsbeurten op zijn naam, maar geen GP en geen podia. En ook geen grote bak Mexicaanse centjes. Dus dat RBR voor Perez koos was te verdedigen.

      Perez deed het op het eerste oog best aardig en beter dan zijn voorgangers maar ook hij knakte naast Max. De druk vanuit zijn vader en zijn thuisland zou er niet bij meegeholpen hebben, maar dat Max gewoon nooit binnen zijn bereik was en ook het team niet rondom hem draaide (wat hij gewend was bij Force India/RP), dat deed hem de das om.

      Had Hulkenberg het beter gedaan? Wellicht is hij mentaal wat sterker, een harde werker en is zijn talent gelijk aan of misschien ietsje hoger dan dat van Perez. Maar ik denk dat de uitkomst niet heel erg anders zou zijn geweest.

      Misschien had Hulkenberg een extra opleving gekregen door eindelijk een winnende auto te hebben waarmee hij podia en hier en daar een GP kon pakken. Wellicht had hij constanter geweest dan Perez. Misschien had hij het wat langer vol gehouden naast Max. En misschien had hij wat makkelijker de rol als 2de rijder kunnen accepteren.

      Hulkenberg heeft denk ik nu een goede route genomen door Sauber op te bouwen naar Audi, waar hij wat succes mee zou kunnen halen tot dat ze echt een top 3 team worden. Want dan zal Audi al snel een jongere topper in de auto zetten. Tot die tijd zit hij daar goed.

      • + 1
      • 8 aug 2025 - 11:11
    • NicoS

      Posts: 19.180

      Mooie uiteenzetting @Senna, helemaal mee eens….

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:17
  • Sauber

    Posts: 395

    Wat een kop weer

    • + 2
    • 8 aug 2025 - 09:27
    • Larry Perkins

      Posts: 58.979

      Hoezo @Sauber?
      Op de foto hebben beide coureurs hun helm op...

      • + 1
      • 8 aug 2025 - 10:46
    • Sauber

      Posts: 395

      🤣

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 10:54
  • R-FAN

    Posts: 329

    Tja, elke goede coureur is op papier een droomteamgenoot voor Verstappen, totdat ze er zitten en om de oren worden gereden. Dat hebben we nu al een keer of 5 gezien.

    • + 1
    • 8 aug 2025 - 10:39
    • NicoS

      Posts: 19.180

      Denk dat Nico iemand zou zijn geweest die zich niet had willen bewijzen dat hij Max zou kunnen verslaan, en daardoor minder gefrustreerd zou zijn. Hulkenberg is realistisch genoeg om te weten dat hij de snelheid van Max simpelweg niet heeft.
      Perez werd door de Mexicaanse media, en ook z’n pa, gek gemaakt dat hij wereldkampioen kon worden, van die waanideeën zou Nico geen last hebben.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 10:55
  • Kevin

    Posts: 5.385

    “maar toen won Sergio Perez die race in Bahrein, en toen verschoof de interesse naar Perez.”

    Lekkere waan van de dag besluitvorming hanteren ze daar dan.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 10:53
    • NicoS

      Posts: 19.180

      Dat is hier toch niet anders?…..;) Denk dat Perez voor die tijd ook al op de radar stond, en dan helpt een puike prestatie natuurlijk wel mee.
      Het was natuurlijk niet zo dat Perez daarvoor niets presteerde, Nico en Checco waren wat dat betreft aardig aan elkaar gewaagd. En als je dan een keuze moet maken tussen iemand die al wat podiums en een racewinst achter z’n naam heeft staan, en iemand die nog nooit op het podium stond……tja…..
      Maar goed, je kunt het natuurlijk ook heel negatief bekijken, daar ben je vrij in natuurlijk…..

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 11:14
  • Nicky666

    Posts: 111

    Quote: "Marko heeft het over het seizoen 2020, toen Alexander Albon de tegenvallende teamgenoot was van Verstappen."

    Whut? Albon viel verre van tegen, hij is twee keer van het podium gereden doordat Hamilton z'n auto aan gort reed, maar hij presteerde naast Verstappen ontzettend goed.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 11:13

