Marko heeft spijt van mislopen droomteamgenoot van Verstappen

Het tweede zitje bij Red Bull Racing is al jaren een belangrijk onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Het zitje naast Max Verstappen wordt nu bemand door Yuki Tsunoda, maar in het recente verleden was ook Nico Hülkenberg een kanshebber. Helmut Marko legt uit of hij hier spijt van heeft.

De discussie over of Hülkenberg een zitje bij een topteam verdiende, kwam recent weer opzetten. De Duitse Sauber-coureur pakte in Groot-Brittannië eindelijk een podiumplaats, waarna Red Bull-adviseur Helmut Marko weer zeer lovend over hem was. Marko liet zijn interesse weer doorschemeren, en wees op het feit dat Red Bull ooit met Hülkenberg heeft gesproken.

Maakte Hülkenberg een kans?

Of er echt bijna sprake was van een deal, liet Marko toen in het midden. Nu wordt hij hier nogmaals naar gevraagd in een interview met F1-Insider: "Hij was destijds een co-commentator bij Servus TV. Dus er was al een soort relatie en er waren ook eerste gesprekken, maar toen won Sergio Perez die race in Bahrein, en toen verschoof de interesse naar Perez."

Marko heeft het over het seizoen 2020, toen Alexander Albon de tegenvallende teamgenoot was van Verstappen. Hülkenberg en Perez leken toen in aanmerking te komen voor het zitje. De keuze viel op Perez, en hij was tot en met vorig jaar de teamgenoot van Verstappen.

Heeft Marko spijt van zijn keuze voor Perez?

Marko was vorig jaar regelmatig kritisch op Perez. De Oostenrijker krijgt in het interview nu de vraag of hij spijt heeft van zijn keuze: "Laten we het op deze manier zeggen: het zou een geweldige tijd zijn geweest, want Nico en Max kunnen het heel erg goed met elkaar vinden. En Hülkenberg is ook altijd een gegarandeerde kanshebber voor een plekje in de punten. In onze auto zouden dat echt topklasseringen zijn geweest!"

Hülkenberg rijdt nu voor Sauber, en blijft het team ook volgend jaar trouw als ze het fabrieksteam van Audi worden.