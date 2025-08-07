user icon
Sauber-teambaas geniet van Verstappen: "Krijg ik nog steeds kippenvel van"
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 12:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen reed afgelopen weekend in Hongarije zijn tweehonderdste Grand Prix in dienst van Red Bull Racing. Het werd een teleurstellende race, maar in het verleden kwam hij regelmatig veel beter voor de dag. Huidig Sauber-teambaas Jonathan Wheatley wijst een moment aan waar hij nog steeds kippenvel van krijgt.

Wheatley was jarenlang één van de gezichten van Red Bull Racing. De Brit zat als sportief directeur aan de pitmuur, en was betrokken bij veel ingrijpende besluiten. Wheatley vertrok eind vorig jaar bij Red Bull, en is nu de teambaas van Sauber. Hij heeft nog steeds een goede band met Verstappen, en hij is nog altijd enorm onder de indruk.

Begin van een sprookje

In gesprek met De Telegraaf kijkt Wheatley naar Verstappens loopbaan: "Ik werkte in 1994 al met Jos bij Benetton, en daarvoor hebben we tegen elkaar gekart. Toen Max in de Formule 1 kwam en het jaar daarop direct won bij zijn Red Bull-debuut in Barcelona, was het alsof de cirkel rond was. Het was tegelijkertijd het begin van een sprookje."

Genoten van de samenwerking

Volgens Wheatley was het een prachtige tijd: "Ik genoot écht van onze samenwerking. Wat je ook zei tegen Max, hij luisterde naar elk advies en nam de informatie in zich op. Om het vervolgens niet meer te vergeten. Alsof het rijden hem zelf helemaal geen moeite kost."

"Die eerste overwinning in Spanje was heel speciaal, net als de race dat jaar in Brazilië. Ik weet nog goed dat we die wedstrijd die avond in de bar van het hotel uitgebreid hebben na beschouwd."

Kippenvel

Wheatley wijst meerdere hoogtepunten aan, waaronder Verstappens titelrace in 2021. Hij vreesde dat ze het duel zouden verliezen: "Dat was zo'n intense periode. De emotie die ik voelde nadat Max als eerste over de streep kwam, is niet te beschrijven. Ik krijg er nu nog steeds kippenvel van."

"Mercedes diende vervolgens een dubbel protest in. Ik kwam de ruimte binnen en ze bleken zelfs aan advocaat mee te hebben genomen. Gelukkig werden we in het gelijk gesteld en konden we het team daarna opnieuw laten juichen. Er zit zoveel passie bij de mensen, ze offeren zoveel op. Als ze dan met iemand zoals Max samenwerken, denken ze: dit voelt als de juiste reden om het te doen."

MWHT

Posts: 5.497

Wheatly en Vowles doen het allebei heel goed, weten een team te motiveren, juiste mensen op de juiste plaats en zorgen voor goede coureurs in de autos. Sauber en Williams zullen echt niet om de overwinningen gaan strijden maar zijn wel weer echt serieus te nemen.

  • 2
  • 7 aug 2025 - 12:25
F1 Nieuws Max Verstappen Sauber Red Bull Racing GP Hongarije 2025

Reacties (4)

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

