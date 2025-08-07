Sauber-teambaas geniet van Verstappen: "Krijg ik nog steeds kippenvel van"

Max Verstappen reed afgelopen weekend in Hongarije zijn tweehonderdste Grand Prix in dienst van Red Bull Racing. Het werd een teleurstellende race, maar in het verleden kwam hij regelmatig veel beter voor de dag. Huidig Sauber-teambaas Jonathan Wheatley wijst een moment aan waar hij nog steeds kippenvel van krijgt.

Wheatley was jarenlang één van de gezichten van Red Bull Racing. De Brit zat als sportief directeur aan de pitmuur, en was betrokken bij veel ingrijpende besluiten. Wheatley vertrok eind vorig jaar bij Red Bull, en is nu de teambaas van Sauber. Hij heeft nog steeds een goede band met Verstappen, en hij is nog altijd enorm onder de indruk.

Begin van een sprookje

In gesprek met De Telegraaf kijkt Wheatley naar Verstappens loopbaan: "Ik werkte in 1994 al met Jos bij Benetton, en daarvoor hebben we tegen elkaar gekart. Toen Max in de Formule 1 kwam en het jaar daarop direct won bij zijn Red Bull-debuut in Barcelona, was het alsof de cirkel rond was. Het was tegelijkertijd het begin van een sprookje."

Genoten van de samenwerking

Volgens Wheatley was het een prachtige tijd: "Ik genoot écht van onze samenwerking. Wat je ook zei tegen Max, hij luisterde naar elk advies en nam de informatie in zich op. Om het vervolgens niet meer te vergeten. Alsof het rijden hem zelf helemaal geen moeite kost."

"Die eerste overwinning in Spanje was heel speciaal, net als de race dat jaar in Brazilië. Ik weet nog goed dat we die wedstrijd die avond in de bar van het hotel uitgebreid hebben na beschouwd."

Kippenvel

Wheatley wijst meerdere hoogtepunten aan, waaronder Verstappens titelrace in 2021. Hij vreesde dat ze het duel zouden verliezen: "Dat was zo'n intense periode. De emotie die ik voelde nadat Max als eerste over de streep kwam, is niet te beschrijven. Ik krijg er nu nog steeds kippenvel van."

"Mercedes diende vervolgens een dubbel protest in. Ik kwam de ruimte binnen en ze bleken zelfs aan advocaat mee te hebben genomen. Gelukkig werden we in het gelijk gesteld en konden we het team daarna opnieuw laten juichen. Er zit zoveel passie bij de mensen, ze offeren zoveel op. Als ze dan met iemand zoals Max samenwerken, denken ze: dit voelt als de juiste reden om het te doen."