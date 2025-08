Red Bull en McLaren roken vredespijp: Mekies zoekt toenadering

Laurent Mekies is ongeveer een maand de teambaas van Red Bull Racing. Hij moet het team weer op het juiste pad gaan helpen, en hij moet de rust terugbrengen. Hij haalt de banden met de andere teams aan, en stelt dat hij het goed kan vinden met onder meer Zak Brown.

Mekies volgde vorige maand Christian Horner op, die na twintig jaar werd ontslagen door de top van Red Bull. Horner was niet bepaald goede vrienden met onder meer McLaren-CEO Zak Brown en Mercedes-teambaas Toto Wolff. Het zorgde voor de nodige onrust, en de band tussen de topteams was dan ook niet goed.

Goede relatie met McLaren

Volgens Mekies is dat nu anders. Bij de internationale media is hij eerlijk: "De waarheid is dat ik een goede relatie heb met Zak Brown en Andrea Stella, maar ook met Toto Wolff, Frédéric Vasseur, Mattia Binotto en al die andere kerels. Het is een goede groep."

Goede samenwerking is belangrijk

Mekies vindt het belangrijk om een gezond gevecht te hebben: "De strijd op de baan is één ding, maar daarnaast is het heel erg normaal om discussies te voeren over de toekomst van de sport. We zullen het zeker niet altijd met elkaar eens zijn, en we zullen onze eigen belangen blijven behartigen. Maar het maken van belangrijke beslissingen over de toekomst van de sport is een normaal ding om te doen als concurrenten."

"De sport bevindt zich op een niveau dat het een groep mensen verdient die hun belangen op een wat lager pitje zetten, om zo de sport vooruit te kunnen helpen. En dat is ook wat we nog steeds proberen te doen. We zullen onze voorkeuren zeker niet verstoppen, maar we proberen ons wel constructief op te stellen tegenover elkaar."

Eerder stelde McLaren-CEO Brown dat het goed is voor de sport dat Horner is ontslagen door Red Bull.