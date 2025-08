Brown blij met ontslag Horner: "Er werd een grens overschreden"

McLaren-CEO Zak Brown heeft in Hongarije uitgebreid gereageerd op het recente ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner. De Amerikaan stelt dat het goed is voor de Formule 1, en dat de sport hierdoor een gezondere omgeving wordt.

Horner werd begin vorige maand de laan uitgestuurd door Red Bull. De Brit werd na twintig jaar trouwe dienst ontslagen en vervangen door Laurent Mekies. De Fransman is direct hard aan de slag gegaan, en zag Max Verstappen de sprintrace winnen in België. Dit weekend in Hongarije loopt het nog niet zoals gehoopt, maar ze houden vertrouwen.

Blij met Mekies

Bij concurrent McLaren reageren ze nu voor het eerst uitgebreid op Horners vertrek. CEO Zak Brown deelt een sneertje uit in gesprek met De Telegraaf: "Toevallig had ik net een onderhoud met Laurent Mekies, en ik ben blij dat hij nu deze rol bekleedt. Ik mag hem graag en ik ben fan van hem."

"Ik denk dat onze competitie gezonder wordt. En dat de focus meer wordt verlegd naar de strijd op het asfalt. Natuurlijk zitten er altijd politieke aspecten aan deze sport, maar ik denk dat het hiervoor weleens te ver is gegaan."

Grens overschreden

Brown en Horner leefden op gespannen voet met elkaar, en dat resulteerde in veel verbale gevechten. Brown vindt dat Horner vaak te ver ging: "Met bepaalde beschuldigingen over onze auto werd er een grens overschreden."

"Ik kijk ernaar uit om nu weer met en tegen Red Bull te strijden, zoals we dat ook tegen Ferrari en Mercedes doen. Op een wat meer collegiaal niveau, want ik denk dat het belangrijk is voor het welzijn van de sport dat we allemaal kunnen samenwerken."

Meer onderling vertrouwen

Brown denkt dat er nu meer onderling vertrouwen kan ontstaan tussen de teambazen: "Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar het is wel belangrijk dat we die gesprekken blijven voeren over bepaalde onderwerpen. Dat we niet denken: ik ga dit en direct als politiek wapen gebruiken."

"Ik denk dat we met zijn allen in een betere positie verkeren als we wat meer verenigd zijn en we gewoon openlijk kunnen praten over wat goed is voor de sport. En dat bepaalde dingen niet om politieke redenen worden gemanipuleerd en uit de context worden gehaald."