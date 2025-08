Red Bull stelt belangrijk besluit over toekomst uit

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Oostenrijkse renstal was niet in staat om te vechten met McLaren, en Yuki Tsunoda bleek niet in staat om Max Verstappen bij te houden. Laurent Mekies stelt het besluit over de toekomst van Tsunoda echter uit.

Red Bull hoopte na een tegenvallend 2024 weer mee te kunnen strijden om de prijzen. Na de eerste seizoenshelft moet men echter concluderen dat een nieuwe wereldtitel van Max Verstappen niet realistisch is. De achterstand op McLaren is gegroeid, en de promotie van Yuki Tsunoda is ook nog geen succes. De Japanner worstelt met zijn auto, en zit meestal vast in het achterveld.

Wanneer neemt Red Bull een besluit?

De vraag is waar de toekomst van Tsunoda ligt. Red Bull-teambaas Laurent Mekies stelt een besluit daarover uit, zo stelt hij bij Sky Sports: "De prioriteit is om Yuki te geven wat hij nodig heeft om te presteren. Met de betrekking tot het tweede stoeltje, is dat het belangrijkste waar ons team zich op concentreert. We zijn er al een aantal races mee bezig, en we willen nu de volgende stap gaan zetten."

Positieve signalen

Mekies stelt dat Tsunoda het helemaal niet zo slecht doet. Hij ziet positieve signalen bij de Japanner: "Zijn weekend in Spa was zeer positief, zeker vanuit dat perspectief. Er is echter geen enkele reden waarom de prestaties van Yuki niet zouden terugkeren naar het niveau dat we in het verleden hebben gezien."

Problemen nemen toe

Tsunoda zal snel de weg omhoog moeten vinden. Afgelopen weekend kwam hij in Hongarije in het achterveld over de finish, en bleef hij weer puntloos. Hij is ver weggezakt in het wereldkampioenschap, en staat nu slechts op de achttiende plaats. Hij heeft dit seizoen tot nu toe tien WK-punten bij elkaar gereden. Alleen Oliver Bearman, Franco Colapinto en Jack Doohan hebben het slechter gedaan.