Marko doet onthulling over grote interne verandering bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft een zware maand achter de rug. Ze namen afscheid van teambaas Christian Horner en vervingen hem door Laurent Mekies. De teamstructuur is daardoor op de schop gegaan, zo legt Red Bull-adviseur Helmut Marko uit.

Horner werd vlak na de Britse Grand Prix op straat gezet door Red Bull Racing. Na twintig jaar werd hij weggestuurd, en daarmee kwam een onrustige periode ten einde. Hij werd opgevolgd door Mekies, die in België en Hongarije voor het eerst aan de pitmuur zat. Onder leiding van Mekies zullen er veel dingen anders gaan bij Red Bull, en hij zag zich niet bezighouden met alle afdelingen, zoals Horner wel deed.

Wat is de rol van Mekies?

Volgens teamadviseur Helmut Marko ligt de focus van Mekies veel meer op het raceteam. In een interview met F1-Insider legt Marko uit hoe alles nu in elkaar steekt: "Mekies heeft een uitstekend debuut achter de rug. Hij is zeker veertien uur of meer per dag aan het werk geweest, hij heeft contact met het management en hij heeft veel gesprekken gevoerd."

"Hij is een uitstekende engineer, en hij heeft een sterke focus op de technologie. Dat was dan ook ons doel: dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over zaken als marketing, PR of Red Bull Powertrains. Dat zal allemaal op zichzelf staan. Hij richt zich nu echt volledig op het raceteam."

Wie leidt het motorproject?

Red Bull Powertrains is echter wel een zeer belangrijk deel van het team. Red Bull gaat vanaf volgend jaar met eigen krachtbronnen rijden, die ze samen met Ford ontwikkelen. Het is dan ook belangrijk dat er hier genoeg aandacht aan wordt gegeven.

Marko krijgt dan ook de vraag wie er nu de touwtjes in handen heeft bij Red Bull Powertrains: "Dat is Ben Hodgkinson, een uitstekende man. We liggen zeker op schema, maar met de nieuwe parameters is het lastig om te zeggen wie er echt voorligt."