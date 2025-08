Marko deelt nieuwe informatie over Red Bull-toekomst Tsunoda

Het team van Red Bull Racing heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Oostenrijkse renstal kan niet vechten met McLaren, en ook de tweede coureur blijft een hoofdpijndossier. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit wanneer er duidelijkheid zal komen.

Yuki Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Japanner had tijdens de meeste races enorm zwaar, en viel afgelopen weekend weer af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Hij startte de race vanuit de pitlane, en wist vervolgens geen vuist te maken in de Grand Prix. Hij zat vast in het middenveld, en lijkt te moeten vrezen voor zijn toekomst.

Complimenten voor Tsunoda

Red Bull-adviseur Helmut Marko is gematigd positief over de prestaties van Tsunoda in Hongarije. Hij wijst naar de kwalificatie waar Tsunoda afviel in Q1, maar dat was volgens Marko niet zo slecht als het lijkt. Bij PlanetF1 klonk Marko strijdbaar: "Hij heeft nog nooit zo dichtbij Max gezeten, hij zat er maar één tiende achter. Maar goed, helaas viel hij al af in Q1. Hij zet wel stappen."

Waar ligt de toekomst van Tsunoda?

Tsunoda's toekomst bij Red Bull is echter nog niet zeker. De Japanner werd na twee races naar Red Bull gepromoveerd, maar maakt dus geen goede indruk. Isack Hadjar doet dat wel bij Racing Bulls, en hij wordt gezien als een mogelijke opvolger van Tsunoda. Daarnaast is het ook geen geheim dat Helmut Marko een groot fan is van het jonge F2-talent Arvid Lindblad.

Marko blijft geheimzinnig over de toekomst van Tsunoda. Hij stelt dat er later een besluit zal worden genomen: "Traditioneel gezien evalueren we onze coureurs pas na de zomerstop. Op dit moment ligt wel alles open, we kijken gewoon naar de performances, zowel naar de negatieve als de positieve punten."