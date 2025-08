'Als Bortoleto Brits was stond hij overal op de voorpagina'

Gabriel Bortoleto is met een goed gevoel aan de zomerstop begonnen. De Braziliaan reed een sterke race in Hongarije, en dat levert hem complimenten van Fernando Alonso op. De Spanjaard stelt dat Bortoleto meer lof zou ontvangen als hij een Brit was geweest.

Bortoleto maakt dit seizoen zijn debuut in de Formule 1. Bij het team van Sauber begon de regerend Formule 2-kampioen in de schaduw van Nico Hülkenberg, maar wist hij zich steeds meer in beeld te rijden. Afgelopen weekend in Hongarije maakte hij veel indruk en reed hij een snaarstrakke race waarin hij mooie duels uitvocht met wereldkampioenen Fernando Alonso en Max Verstappen.

Alonso is lovend

Bortoleto kwam op de zesde plaats over de streep in Hongarije. Het was het beste resultaat tot nu toe van de Braziliaan, en hij ontving na afloop veel lof. Bortoleto krijgt geweldige begeleiding, en wordt gesteund door Alonso. Bortoleto maakt namelijk onderdeel uit van A14, het managementbureau van Alonso.

Alonso reageerde zeer positief op de race van Bortoleto in Hongarije. Na afloop sprak hij zich uit bij DAZN: "Hij is altijd aan het pushen, hij maakt nooit foutjes. Hij is er altijd om je onder druk te zetten."

Te weinig aandacht?

De Aston Martin-coureur gaat verder met zijn verhaal. Hij is van mening dat het veel vaker over Bortoleto moet gaan in de media: "Hij is de beste rookie van zijn generatie, dat heb ik altijd gezegd. Hij heeft dat vorig jaar bewezen in gelijkwaardig materiaal. Als hij bijvoorbeeld Engels was geweest, en als zesde was gefinisht in een Sauber, dan zou hij de headline zijn bij alle nieuwspagina's. Het is exceptioneel wat hij doet, dus ik hoop dat mensen dat nu gaan zien."

Bortoleto kende een lastige start van het seizoen, maar komt steeds beter in vorm. Hij staat nu op de zeventiende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap.