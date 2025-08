Bortoleto in de wolken na duel met Verstappen: "Ongelooflijk!"

Gabriel Bortoleto beleefde een droomweekend in Hongarije. De Sauber-debutant kwam op een knappe zesde plaats over de streep. Hij vocht een paar mooie duels uit met Max Verstappen en Fernando Alonso, en daar heeft hij van genoten.

Bortoleto begint steeds beter in vorm te raken. Hij sprokkelt zijn puntjes mee, en in Hongarije reed hij zijn beste race tot nu toe. Na een sterke kwalificatie startte hij de Grand Prix vanuit de top tien, en wist hij zich daar knap te handhaven. Hij vocht er een paar mooie duels uit met zijn mentor Alonso en zijn goede vriend Verstappen. De zesde plaats was een mooie beloning voor een sterke eerste seizoenshelft.

Bijzondere ervaring

Bortoleto genoot vooral van de duels met Verstappen en Alonso, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Een tweevoudig wereldkampioen, een viervoudig wereldkampioen en ik ertussenin. Het is gewoon ongelooflijk dat ik dit allemaal mag meemaken in mijn debuutseizoen, en dat ik dan tegen deze jongens mag vechten."

Hij steekt zijn vreugde niet onder stoelen of banken: "Het is echt geweldig en ik ben er oprecht heel erg blij mee. Het was een geweldige race en we hebben alles gedaan wat we konden."

Goede vrienden

Bortoleto heeft een goede band met beide wereldkampioen. Verstappen is een goede vriend van hem, en ze rijden samen regelmatig simraces. Alonso doet met zijn bedrijf A14 het management van Bortoleto, en ze kunnen het dan ook goed met elkaar vinden.

'Gewoon mijn best gedaan'

Op de baan moest Bortoleto zijn gevoelens aan de kant schuiven, en dat kostte hem geen moeite: "Ik heb gewoon mijn best gedaan. Ik probeerde Max achter me te houden, maar dat is niet makkelijk! Hij was echt aan het vliegen op dat moment en zette me enorm onder druk. Fernando remde veel af en eerlijk gezegd was het heel erg leuk om tegen hem te vechten."