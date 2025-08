Marko baalt van Red Bull: "Dit is ons slechtste weekend van het jaar"

Het team van Red Bull Racing zakte in Hongarije volledig door het ijs. Ze waren niet in staat om met de andere topteams te vechten, en zelfs Max Verstappen bleef hangen in het middenveld. Helmut Marko baalt, en stelt dat dit Red Bulls slechtste weekend tot nu toe was.

De problemen van Red Bull begonnen al in de eerste vrije training. Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda worstelden met hun auto, en ook in de tweede vrije training konden ze niet meevechten met de concurrentie. Red Bull wist niet wat er aan de hand was, en in de kwalificatie kwam Verstappen niet verder dan de achtste tijd. In de race lukte het hem niet om goed naar voren te komen en werd hij slechts negende.

Het slechtste weekend van Red Bull?

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde als een stekker. Bij Servus TV sprak hij zich uit: "Het was ons slechtste weekend van het jaar tot nu toe. De banden werkten de hele race niet zoals we wilden. Max reed nog wel heel even net zo goed als de mannen vooraan, maar dat was ook maar voor een paar rondjes."

"Misschien was een eenstopper sneller geweest, maar zelfs dan zouden we niet hoger zijn gekomen dan een zesde of een zevende plaats."

'De banden werkten niet goed'

Marko maakt zich verder niet al te veel zorgen. Hij stelde eerder al dat Red Bull waarschijnlijk de kern van het probleem heeft gevonden. Hij probeert het uit te leggen: "De banden werkten niet. Daardoor beperkt de schade enkel tot dit raceweekend. Ik denk dan ook niet dat het nog een keertje zal gaan gebeuren, als dat inderdaad de achterliggende reden is."

Red Bull gaat de zomerstop in als de nummer vier in het constructeurskampioenschap. Ze hebben in totaal 194 WK-punten bij elkaar gereden. Hun achterstand op kampioenschapsleider McLaren is groot, aangezien de Britse renstal op 559 punten staat.