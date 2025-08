Gefrustreerde Verstappen klaar met de FIA: "Ik snap het gewoon niet!"

Max Verstappen kende een frustrerende race in Hongarije. Hij kwam slechts als negende over de streep, en moet zich ook nog bij de stewards melden voor een incident met Lewis Hamilton. Verstappen snapt er helemaal niets meer van, en is blij dat het vakantie is.

Verstappen startte de race op de achtste plaats, maar verloor direct bij de start al een positie. Daarna wist hij zich nog goed naar voren te vechten, maar werd hij vroeg naar binnen geroepen door Red Bull. Hij kwam in het verkeer terecht, en vocht daar met Lewis Hamilton. De Brit ging wijd, en de stewards onderzoeken dit om te kijken of Verstappen iemand van de baan heeft geforceerd.

'Er valt niets te zeggen'

Na afloop van de race baalde Verstappen als een stekker. Hij werd door Viaplay gevraagd wat hij kwijt wilde over de race: "Ik denk niets, om eerlijk te zijn. Er valt niets van te maken. Het was gewoon verschrikkelijk. Maar dat was het hele weekend al zo. Dus op dat gebied is dit ook geen schok."

Naar de stewards

Verstappen moet zich nu melden bij de stewards om zijn moment met Hamilton te bespreken. Ze raakten elkaar niet, zo blijkt ook uit het onderzoek. Er wordt puur gekeken of Verstappen Hamilton van de baan heeft geforceerd.

Verstappen kan het allemaal een worst wezen: "Ik vind het jammer dat ik naar de stewards moet. Doe dat gewoon tijdens de wedstrijd. Ik snap gewoon niet waarom we er naartoe moeten gaan. Ik zet mijn neus er gewoon naast, en hij schrikt en gaat van de baan af."

Verstappen kan mogelijk een tijdstraf krijgen, maar dat maakt hem allemaal weinig uit. Cynisch gaat hij verder met zijn verhaal: "Het maakt voor mij niet uit of het de negende plaats is, of dat ik geen punten heb."