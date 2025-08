Nieuwe uitdager van Verstappen meldt zich: "Wordt een mooi gevecht!"

Max Verstappen kende gisteren een rampzalige kwalificatie op de Hungaroring. Hij noteerde slechts de achtste tijd, en start morgen naast zijn goede vriend Gabriel Bortoleto. De Braziliaan heeft er zin in, en hij wil direct de strijd aangaan met Verstappen.

Sauber-coureur Bortoleto kende een ijzersterke kwalificatie in Hongarije. Hij perste alles uit zijn auto wat erin zat, en dat leverde hem een prachtige zevende tijd op. Hij was zelfs sneller dan Verstappen, die in zijn RB21 niet veel verder kwam dan de achtste tijd. Terwijl er bij Red Bull enorme teleurstelling heerste, was men bij Sauber zeer trots op het resultaat van Bortoleto.

Vechten met Verstappen

Bortoleto en Verstappen kunnen het naast de baan zeer goed met elkaar vinden. Bortoleto heeft er dan ook veel zin in om te vechten met Verstappen, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Het is altijd moeilijk om Max achter je te houden, maar als hij wil inhalen, dan wordt het zeker een mooi gevecht."

Bortoleto weet nog niet of het mogelijk is om de strijd aan te gaan met Verstappen. Hij gaat in ieder geval alles geven: "Ik weet niet hoe de racepace van zijn auto is, maar die van ons zag er super competitief uit. Ik kijk er in ieder geval naar uit om met hem te vechten, want hij is een goede vriend van me en ik leer de laatste tijd veel van hem. Wellicht kunnen we morgen een paar mooie inhaalacties laten zien."

Leermomenten voor Bortoleto

Het wordt een leerzaam moment voor Bortoleto, die al veel heeft opgestoken in de kwalificatie: "Het was bijzonder lastig. Je moet de auto telkens aanpassen, net als je manier van rijden. Ik ben in Q3 volgens mij niet sneller gegaan dan in Q1. Dat zegt alles over hoe grillig het was."

"Als het regent, weet je het nooit in de Formule 1, maar ik denk dat we wel voor de punten kunnen meevechten."