"Antonelli onthult Mercedes-geheimen aan Marko"

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft in de afgelopen jaren veel jonge talenten de kans gegeven in de Formule 1. Het team van Mercedes doet dit jaar hetzelfde met Andrea Kimi Antonelli, en de Italiaan heeft een opmerkelijk verhaal aan Marko verteld.

De 18-jarige Antonelli is bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1. Hij begon goed aan het seizoen met meerdere indrukwekkende races, en in Canada stond hij voor het eerst op het podium. In de afgelopen paar raceweekenden wist Antonelli geen punten te scoren, en maakte hij veel foutjes.

In België ging het mis in de sprint kwalificatie en de gewone kwalificatie. Het team van Mercedes heeft voor dit weekend de oude achterwielophanging op de auto gezet, en ze hopen dat Antonelli hierdoor meer zelfvertrouwen krijgt.

Wat vertelde Antonelli aan Marko?

Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt in een interview met F1-Insider gevraagd hoe hij naar de situatie van Antonelli kijkt: "Hij is heel erg snel, maar ook nog erg jong. In Spa vertelde hij aan me dat hij geen vertrouwen in de auto heeft en dat hij, zodra hij pusht, ook geen controle meer heeft."

"Het is meer een mentale kwestie bij hem. Blijkbaar is die auto van Mercedes, net als bij ons, erg lastig in het window te krijgen, en als hij eenmaal werkt, is hij veel agressiever, wat natuurlijk veel makkelijker is voor een ervaren coureurs als George Russell."

'Gelukkig heeft Mercedes die luxe niet'

Marko weet dan ook wat Mercedes moet doen. Hij gaat verder met zijn verhaal, en legt uit wat er speelt: "We moeten Kimi gewoon de tijd geven om te herstellen, net zoals Liam Lawson nu zijn vorm heeft teruggevonden bij Racing Bulls. Maar gelukkig hebben ze bij Mercedes niet de luxe van een tweede team!"

Antonelli noteerde in Hongarije de zevende tijd in de eerste vrije training. In de tweede vrije training kwam hij niet verder dan de tiende tijd.