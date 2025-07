Russell hint op nieuwe deal met Mercedes

Max Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met het Mercedes-zitje van George Russell. Het lijkt er inmiddels op dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull blijft, en Russell heeft er nog voor het eerst op gereageerd.

Russell slingerde enkele weken geleden zelf de verhalen over Verstappen en Mercedes de wereld in. Na zijn uitspraken over Verstappen gonsde het wekenlang van de geruchten, en niemand wilde iets ontkennen of bevestigen. Na afloop van de Belgische Grand Prix kwam echter naar buiten dat Verstappen gewoon bij Red Bull blijft, en dat nieuws werd ook bevestigd door Helmut Marko. Verstappen bevestigde dit in Hongarije.

Russell lijkt dus bij Mercedes te blijven, en in Hongarije reageert hij daarop bij de internationale media: "Mercedes heeft waarschijnlijk de touwtjes in handen vanwege de situatie met onze managementovereenkomst. Er was geen haast om Kimi of mij te contracteren, want er bestaat nog steeds een overeenkomst voor de lange termijn. De waarheid is dat ik nooit bang ben geweest om mijn stoeltje te verliezen. Dat is dit jaar geen enkele keer ter sprake gekomen."

Russell is dan ook van mening dat de schuld op dit gebied ook bij de media ligt. Streng wijst hij de aanwezige pers in de paddock terecht: "Jullie maken er natuurlijk graag een heel groot verhaal van. Maar het is echter al een tijdje geleden dat ik angstiger was over dit en dat ik iets geregeld of bevestigd wilde hebben voor 2026."

"Ik presteer op dit moment beter dan ooit en ik heb ook het gevoel dat ik me meer kan laten zien. Ik heb er lang opgewacht en wil nu eerst dit weekend doorkomen."

Russell staat momenteel op de vierde plaats in de strijd om de wereldtitel. Hij wist dit jaar de Canadese Grand Prix te winnen, en stond al meerdere keren op het podium.