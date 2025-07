Marko keihard voor Tsunoda: "Dat is onze grootste handicap"

Max Verstappen lijkt dit seizoen de wereldtitel te kunnen vergeten in de Formule 1. De Nederlander moet het doen voor Red Bull, en het team lijkt ook een plekje in de top van het constructeurskampioenschap kunnen vergeten. Teamadviseur Helmut Marko is daar glashelder over.

De achterstand op McLaren is groot. De Britse renstal heeft een straatlengte voorsprong in het constructeurskampioenschap, terwijl Oscar Piastri en Lando Norris samen om de wereldtitel strijden. Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, maar hij kan een vijfde titel vergeten. In België kwam hij slechts als vierde over de streep, en voor Hongarije zijn de verwachtingen ook niet heel hoog.

Wanneer stopt Red Bull met de updates?

Red Bull zal zich niet lang blijven verbeteren, want de focus zal snel verschuiven naar 2026. Teamadviseur Helmut Marko verklapt tot wanneer Red Bull de huidige auto zal blijven door ontwikkelen. In een interview met Krone Zeitung legt Marko dat uit: "Ik denk dat het uiterlijk in Monza klaar zal zijn met de updates."

Voor Red Bull ligt de prioriteit ook niet op dit seizoen, want ze zijn kansloos voor de strijd om de wereldtitel. Verstappen maakt nog een kleine kans, maar bij de constructeurs wordt het nog lastiger. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda er immers veel moeite mee om punten te scoren.

De grote handicap van Red Bull

Marko is daar heel erg eerlijk over: "De tweede plek bij de constructeurs is gewoon niet realistisch, want Yuki scoort zelden punten. We strijden nu nog met Mercedes om die derde plek, dus als we realistisch zijn, zouden we daar wel tevreden mee zijn. Behalve als Yuki ineens regelmatig punten gaat scoren. Maar zelfs bij Ferrari met Hamilton en bij Mercedes met Antonelli is de nummer twee een handicap."

Het verschil met Ferrari en Mercedes is echter wel dat deze renstallen wel kunnen scoren met de tweede coureurs.