Max Verstappen spreekt zich uit over F1-toekomst bij Red Bull

Na een ietwat teleurstellende Grand Prix in België, gaat Max Verstappen aankomend weekend in Hongarije op jacht naar eerherstel. Verstappen rijdt op de Hungaroring zijn tweehonderdste race voor Red Bull, en hij lijkt ook aan te geven dat hier zijn toekomst ligt.

Verstappen kwam afgelopen weekend op het circuit van Spa-Francorchamps als vierde over de streep. Hij reed met een set-up gericht op de regen, maar de wedstrijdleiding besloot de startprocedure uit te stellen waardoor er op een opdrogende baan werd geracet. Verstappen was daar niet blij mee, en de vierde plaats kon hem ook niet bekoren.

Na afloop van de race lekte uit dat Verstappen volgend jaar ook 'gewoon' voor Red Bull Racing rijdt. In de afgelopen weken werd er druk gespeculeerd over zijn toekomst, en werd hij gelinkt aan Mercedes. Die overstap zit er voorlopig niet in, en Red Bull-adviseur Helmut Marko bevestigde deze week dat Verstappen bij het team blijft. De Nederlander had daar zelf nog niets over gezegd.

Machtige mijlpaal

In Hongarije viert Verstappen een mijlpaal. Hij rijdt zijn tweehonderdste Grand Prix voor Red Bull, en in zijn preview laat hij ook doorschemeren wat zijn toekomstplannen zijn: "We gaan deze week naar Hongarije en het is mijn tweehonderdste race met het team, dus het is geweldig om de tijd te nemen om terug te kijken op alles successen die we als team hebben behaald en om vooruit te kijken naar de toekomst."

Laatste push voor de zomerstop

De Hongaarse Grand Prix vormt de laatste race voor de zomerstop, en Verstappen wil knallen: "Dit is de laatste push voor de zomerstop, waarin het team kan bijkomen en zich een beetje kan opladen voor de tweede helft van het seizoen."

"Spa was uiteindelijk een beetje teleurstellend voor ons. We stelden ons in op een natte race en we reden uiteindelijk geen natte race. We zullen er lering uit trekken en proberen ons te verbeteren en te blijven werken aan onze prestaties."

Kan Red Bull presteren?

Tot slot kijkt Verstappen kort vooruit op het weekend op de Hungaroring: "Dit is niet altijd ons sterkste circuit geweest. Ik houd van de technische tweede sector, maar het is natuurlijk moeilijk om in te halen, dus we moeten ervoor zorgen dat we een goede kwalificatie hebben en het is daar heel belangrijk om de juiste balans van de auto te vinden."