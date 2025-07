Rosberg looft Verstappen voor dappere toekomstbeslissing

De toekomst van Max Verstappen was wekenlang het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Afgelopen weekend werd echter duidelijk dat hij in 2026 ook voor Red Bull Racing rijdt. Volgens Nico Rosberg is dat heel logisch, en kan Red Bull volgend jaar 'gewoon' een goede auto bouwen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull. In de afgelopen weken werd er sterk getwijfeld over zijn toekomst bij het Oostenrijkse team, en werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Afgelopen weekend werd echter duidelijk dat Verstappen geen gebruik meer kan maken van zijn exit clausules, en dat de kans dus groot is dat hij in 2026 bij Red Bull blijft.

Een officiële bevestiging vanuit Red Bull bleef vooralsnog uit, al bevestigde teamadviseur Helmut Marko het nieuws wel in een interview met Duitse media.

Goed nieuws voor Verstappen

Volgens oud-wereldkampioen Nico Rosberg is dit een goed besluit van Verstappen. In de podcast van Sky Sports F1 legt de Duitser dat uit: "Het is goed dat er eindelijk duidelijkheid is over deze exit clausule en wat er nog meer gebeurt. We weten niets eens of hij echt zou zijn vertrokken, maar nu lijkt het erop dat die clausule hem verplicht om bij Red Bull te blijven."

"Voor hem is het logisch, omdat het zo moeilijk te beoordelen is welk team volgend jaar het beste zal zijn met die nieuwe reglementen."

'Red Bull verkeert in een goede positie'

Rosberg kan ook niets met de twijfels over de performance van Red Bull onder de nieuwe regels in 2026: "Red Bull verkeert in een goede positie, dat weet ik echt zeker. Nu moeten we gaan zien wat Mercedes doet. Gaan ze snel handelen? Ze moeten eerst George Russell bevestigen. En hoe snel pakken ze door met Andrea Kimi Antonelli? Ik denk dat dat wat langer gaat duren."