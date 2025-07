Horner zocht contact met Tsunoda na Red Bull-ontslag

Het team van Red Bull Racing nam begin deze maand afscheid van teambaas Christian Horner. De Brit werd ontslagen, maar de reden hiervoor bleef onduidelijk. Yuki Tsunoda onthult dat hij vlak voor de Belgische Grand Prix een berichtje ontving van Horner.

Na twintig jaar trouwe dienst werd Horner na de Britse Grand Prix op straat gezet. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die in België voor het eerst aan de pitmuur zat. De Fransman kende Tsunoda nog uit hun gezamenlijke periode bij Racing Bulls, en hij gaf de Japanner dan ook direct veel aandacht. Tsunoda kreeg de beschikking over de nieuwe vloer en de sfeer binnen het team leek beter te zijn geworden.

Horner zocht contact

Tsunoda kan het goed vinden met Mekies, maar toch gaat hij Horner wel missen. In gesprek met de internationale media deed hij een onthulling over Horner: "Ik waardeer hoe Christian me tijdens de races heeft gesteund. Ik kreeg op woensdag een appje van hem. Hij zei: 'Laat ze zien wat je kunt'."

Eerder werd duidelijk dat Horner ook een appje had gestuurd naar Max Verstappen. Hij wenste hem veel succes in de race, en hij had hem op zaterdag gefeliciteerd met zijn zege in de sprintrace.

Grote verrassing voor Tsunoda

Voor Tsunoda kwam het ontslag van Horner in ieder geval als een grote verrassing. De Japanner legt uit hoe hij het nieuws hoorde: "Maar ja, ik was echt verrast. Het is zo'n grote verrassing. De laatste twintig jaar, sinds Christian bij het team tekende, heeft iedereen bij het team met hem gewerkt. Dus voor hen is het ook een grote verandering. Ik kreeg op die dag de informatie van Helmut Marko, maar meer kan ik daar niet over zeggen. Ik focus me vooral op het rijden."

In België kende Tsunoda een wisselvallig weekend. Hij wist geen punten te scoren nadat Red Bull een strategische fout had gemaakt. Op de zaterdag bereikte hij voor het eerst in maanden Q3 in de kwalificatie.