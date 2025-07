'Verstappen neemt cruciaal Red Bull-besluit in Hongarije'

De kans is groot dat Max Verstappen volgend jaar 'gewoon' voor het team van Red Bull Racing rijdt. Na afloop van de Belgische Grand Prix werd duidelijk dat Verstappen niet gaat vertrekken, en Ralf Schumacher stelt dat de laatste plooien glad worden gestreken in Hongarije.

De toekomst van Max Verstappen in de Formule 1 was wekenlang het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes, en de chaos binnen Red Bull hielp ook niet mee. Na de Britse Grand Prix werd teambaas Christian Horner ontslagen, en zijn opvolger Laurent Mekies maakt vooralsnog een goede indruk.

Nieuwe koers van Red Bull

Afgelopen weekend werd duidelijk dat Verstappen gewoon bij Red Bull blijft, iets wat later werd bevestigd door Helmut Marko. Oud-coureur Ralf Schumacher legt in de podcast Backstage Boxengasse uit wat er speelt bij Red Bull: "Mekies heeft zich echt in het project gestort en ik heb het gevoel dat dit een soort verschuiving binnen het team teweeg heeft gebracht."

Schumacher denkt dan ook dat alles met Verstappen goed gaat komen: "Ik denk dat het in Hongarije afgerond kan worden. Naar mijn idee is de koers binnen het team veranderd, en wil Max graag bij de Red Bull-familie blijven."

Logisch besluit

Voor volgend seizoen bestaat er nog veel onduidelijkheid. Er gaan nieuwe technische en motorische regels gelden in de Formule 1, waardoor het nog niet zeker is of Red Bull de juiste plek is met het oog op de wereldtitel.

Schumacher kan de keuze van Verstappen wel begrijpen: "Vanuit zijn perspectief is het logisch om nog minimaal één jaar te blijven. Dat betekent niet dat hij zich tot en met 2027 vastlegt, maar wel dat hij zekerheid wil. En bij Red Bull weet hij dat dit team hem steunt en alles voor hem doet."