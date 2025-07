Slachtoffer in Horner-rel vindt nieuw baan na Red Bull-ontslag

Het team van Red Bull Racing heeft een onrustige periode achter de rug. De chaos begon toen toenmalig teambaas Christian Horner vorig jaar werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Het lijkt erop dat de medewerkster nu een nieuwe functie binnen de autosport heeft gevonden.

Horner werd begin deze maand ontslagen door Red Bull. Zijn ontslag volgde na een tegenvallende eerste seizoenshelft, maar of dat ook de reden van zijn ontslag is, is niet duidelijk. Horner kreeg volgens de geruchten geen reden te horen voor zijn exit. De Brit speelde in het afgelopen jaar een hoofdrol in de Formule 1, en de onrust ontstond toen hij begin vorig jaar werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Nieuwe baan voor klokkenluidster

Een werkneemster van Red Bull diende een klacht in tegen Horner, en er werd een intern onderzoek aangekondigd. Vlak voor de start van het seizoen werd Horner echter vrijgesproken, waarna de werkneemster in beroep ging. Horner werd opnieuw vrijgesproken, en de medewerkster werd uiteindelijk geschorst met behoud van salaris.

Volgens PlanetF1 is de vrouw die Horner beschuldigde van grensoverschrijdend gedrag begin dit jaar vertrokken bij Red Bull Racing. Het medium meldt dat ze recent een nieuwe baan in de autosport heeft gevonden, er wordt echter niet gemeld in welke klasse of bij welk team ze aan de slag is gegaan.

De Horner-zaak zorgde vorig jaar voor veel onrust, en wordt door veel mensen gelinkt aan zijn ontslag van eerder deze maand. Onder meer Jos Verstappen pleitte voor zijn vertrek, maar na Horners recente ontslag wilde hij er niets meer over zeggen. Het feit dat de werkneemster nu een nieuwe baan heeft gevonden binnen de sport, vormt een nieuw hoofdstuk in de rel.

Horner zit nu in ieder geval thuis. Na twintig jaar werd hij ontslagen, en wees Red Bull Laurent Mekies aan als zijn opvolger. De Fransman beleefde afgelopen weekend in Spa zijn eerste succes toen Max Verstappen de sprintrace won.