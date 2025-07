Jos Verstappen snauwt Sky Sports af over Horner-exit

Jos Verstappen heeft vlak voor de Belgische Grand Prix voor het eerst gereageerd op het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner. De vader van Max Verstappen wilde opvallend weinig zeggen over het ontslag van Horner, en stelde dat hij altijd stil is.

Het was geen geheim dat Jos Verstappen het niet zo goed kon vinden met Red Bull-teambaas Christian Horner. De voormalig Formule 1-coureur opende vorig jaar verbaal de aanval op Horner, toen de Brit werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een medewerkster van Red Bull. Horner werd vrijgesproken, maar volgens Jos Verstappen maakte hij het team kapot.

Ruim een jaar later viel het doek voor Horner bij Red Bull. Vlak na de Britse Grand Prix werd Horner de deur gewezen door het bestuur van het Red Bull-concern. Hij werd vervangen door Laurent Mekies, die dit weekend voor het eerst op het circuit verscheen als teambaas van Red Bull. Ook Jos Verstappen was aanwezig, aangezien hij zijn zoon Max kwam supporten.

'Ik kan met alles leven'

Voorafgaand de Belgische Grand Prix stond hij bij de wagen van zijn zoon Max, toen Martin Brundle voor zijn neus verscheen namens Sky Sports. Samen met Nico Rosberg vroeg hij Jos Verstappen naar het ontslag van Horner: "Ze hebben besloten om een verandering door te voeren. Ik kan leven met alles."

Jos Verstappen blijft stil

Rosberg liet het daar niet bij zitten, en hij confronteerde Verstappen senior met zijn uitspraken van vorig jaar. Daar had de Nederlander niet zoveel zin in: "Dat was anderhalf jaar geleden. Dat is anders. Ik heb er verder niets over te zeggen, het is helemaal in orde."

Jos Verstappen was vorig jaar nogal uitgesproken over het ontslag van Horner, en hij kreeg van Sky Sports dan ook de vraag of hij nu zijn mond gaat houden over de situatie. Zijn antwoord was zeer duidelijk: "Ik ben altijd stil."