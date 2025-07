'Toekomst Russell duidelijk: nieuw Mercedes-contract ligt klaar'

George Russell zorgde in de afgelopen weken voor veel geruchten. Zijn toekomst bij Mercedes was onzeker, en dat kwam naar eigen zeggen door onderhandelingen met Max Verstappen. Het lijkt er nu sterk op dat Russell gewoon bij Mercedes gaat blijven, en hij lijkt een meerjarig contract te gaan ondertekenen.

Russell beschikt momenteel over een aflopend contract bij Mercedes. De Brit is bezig met een goed seizoen, en in de afgelopen weken ging het veelvuldig over zijn toekomst. Hij heeft namelijk nog geen contract voor 2026 op zak, en suggereerde zelf dat Mercedes gesprekken voerde met regerend wereldkampioen Max Verstappen.

Mediastorm

Dit zorgde voor een soort mediastorm, en bij Mercedes ontkenden ze de verhalen niet. Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar toch werd er getwijfeld aan zijn toekomst. Russell bleef deze verhalen voeden, terwijl hij zich ook geen zorgen maakte over zijn eigen toekomst.

Nieuwe deal aanstaande

Afgelopen weekend werd echter duidelijk dat Verstappen 'gewoon' bij Red Bull Racing blijft. Dat zou dus ook betekenen dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van Russell. Volgens Sky Sports News is een deal tussen Mercedes en Russell dichtbij.

Het zou gaan om een meerjarige deal waardoor Russell tot ten minste eind 2027 vast komt te liggen bij Mercedes. Dat zou betekenen dat hij in de toekomst een rijdersduo kan vormen met Verstappen, mocht hij later alsnog besluiten om te vertrekken bij Red Bull.

Sterk seizoen

Het is nog niet duidelijk wanneer Mercedes met een bevestiging komt van de contractverlenging van Russell. De Brit is momenteel bezig met een goed seizoen in de Formule 1 en staat momenteel op de vierde plaats in het wereldkampioenschap met 157 WK-punten achter zijn naam. Russell wil de top drie aanvallen en schreef eerder dit seizoen de Canadese Grand Prix op zijn naam.