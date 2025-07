Paniek bij Mercedes: team organiseert grote spoedvergadering

Het team van Mercedes beleefde in België een teleurstellend weekend. Andrea Kimi Antonelli scoorde geen punten, terwijl George Russell gefrustreerd als vijfde over de streep kwam. Bij Mercedes weten ze dat er iets moet gebeuren, en ze organiseren vandaag dan ook een belangrijke vergadering.

Mercedes begon sterk aan dit seizoen, en ze konden regelmatig de degens kruisen met Red Bull en Ferrari. Het team van McLaren is te snel, maar toch wisten de Zilverpijlen begin dit seizoen meermaals sterk te presteren. Antonelli pakte de sprintpole in Miami, terwijl Russell zelfs de Canadese Grand Prix op zijn naam wist te schrijven. In de races daarna ging het steeds iets minder, en in België groeide de frustratie.

Russell kwam als vijfde over de streep, maar dit was slechts een doekje voor het bloeden. Hij stelde na afloop dat het de slechtste prestatie van het seizoen was, en dat er snel iets moet gebeuren. Bij Mercedes nemen ze deze kritiek serieus, en er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

Spoedvergadering

Volgens The Race heeft Mercedes een spoedvergadering ingelast op de fabriek in het Britse Brackley. Russell en Antonelli zouden hier allebei bij aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat ze hier op zoek gaan naar de oorzaken van de problemen, en dat ze gaan kijken wat ze hier aan kunnen doen.

Derde plaats

Mercedes staat momenteel met 220 WK-punten op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben 28 WK-punten achterstand op Ferrari, terwijl achtervolger Red Bull op 192 punten staat. Russell staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, terwijl Antonelli inmiddels is afgezakt naar de zevende plaats.

Problemen bij Antonelli

De debuterende Italiaan heeft een lastige periode achter de rug. Hij verpestte zijn sprint kwalificatie en de kwalificatie in België. Hij kwam slechts op de zestiende plaats over de streep, en is al sinds de Canadese Grand Prix puntloos. In de drie races daarvoor wist hij ook geen punten te scoren.