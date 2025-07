Gefrustreerde Russell eist verbetering van Mercedes

George Russell kwam afgelopen weekend in de Belgische Grand Prix als vijfde over de streep. Het was een nette prestatie, maar Russell was allesbehalve tevreden. Sterker nog, de Britse Mercedes-coureur stelde dat dit de slechtste performance van het jaar was.

Russell worstelde zich door het weekend heen in België. Terwijl zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli vast zat in het achterveld, had Russell veel moeite met het onder controle krijgen van zijn Mercedes-bolide. Hij haalde in de openingsfase de Williams van Alexander Albon in, en kwam na de pitstops in de buurt van Max Verstappen, maar dat was het dan ook wel.

Slechtste prestatie van het jaar

Russell voelde zich het hele weekend niet op zijn gemak in de auto. Zwaar gefrustreerd stond hij na afloop PlanetF1 te woord: "Dit was het maximale als je het hebt over het resultaat, maar het was heel teleurstellend als je kijkt naar de performance."

"We moeten echt proberen te begrijpen wat er aan de hand is en waarom we zo'n stap achterwaarts hebben gezet, want je zou zeggen dat deze omstandigheden ideaal waren voor onze auto. Maar het was de slechtste prestaties van het jaar. We moeten met elkaar om tafel gaan zitten deze week om erachter te komen wat er precies aan de hand was."

Russell wijst het probleem aan

Russell denkt wel te weten wat er aan de hand is: "We hadden een verandering aan de voorvleugel in Barcelona. We zijn daarna een andere richting op gegaan om het probleem met de vleugel te tackelen, maar sinds dat moment hebben we een grote stap terug gezet."

"Het kan dus zo simpel zijn dat we gewoon moeten teruggrijpen op iets van eerder in het seizoen. Natuurlijk, je kan dat niet doen met de voorvleugel, maar misschien wel als je kijkt naar de andere delen van de set-up."