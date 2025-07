Hamilton keert zich tegen de FIA en steunt Verstappen

De Belgische Grand Prix werd vandaag uitgesteld door de heftige regenval. Hierdoor werd de race verreden onder droge omstandigheden, en werd het publiek beroofd van een spektakelstuk. Max Verstappen vond dat de FIA een te veilige keuze maakte, en hij krijgt nu steun vanuit een onverwachte hoek.

Het hele weekend ging het in België maar om één ding: de verwachte regenval. In de ochtenduren zorgde dit voor hinder in de Formule 3- en de Formule 2-races. Aan het begin van de middag begon het op te drogen, maar een halfuurtje voor de start van de Grand Prix regende het pijpenstelen op het circuit van Spa-Francorchamps.

Achter de Safety Car vertrokken de coureurs voor de opwarmronde, en de wedstrijdleiding koos aan het einde van dat rondje voor een rode vlag. Het zicht was te slecht, en met een nieuwe bui in aantocht vond wedstrijdleider Rui Marques het te gevaarlijk om te racen.

Hamilton steunt Verstappen

Niet iedereen was het hiermee eens. Max Verstappen deelde direct zijn ongenoegen, en stelde na afloop dat ze een te veilige keuze hadden gemaakt. Lewis Hamilton echoot de mening van Verstappen tegenover de internationale media: "Ik zou zeggen dat we te laat zijn begonnen. Ik bleef roepen dat we er klaar voor waren om te gaan."

"Ze bleven maar rondjes rijden en rondjes rijden. Ik denk dat dit een overreactie was na de vorige race, waar we vroegen om de race niet te vroeg te starten. Het zicht was toen namelijk te slecht."

Verkeerde reactie

Hamilton stelt dat de FIA nu te veel hun best deed om alles veilig te laten verlopen: "Ik denk dat ze dit weekend te ver de andere kant op schoten. We hadden namelijk helemaal geen rollende start nodig." Hamilton wijst hier naar het feit dat er pas na een paar rondjes achter de Safety Car werd gestart, zonder gebruik te maken van de gewone startprocedure.