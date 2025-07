Verstappen hekelt waardeloos besluit van de FIA: "Heel veilig allemaal"

Max Verstappen moest vandaag genoegen nemen met de vierde plek in de Grand Prix van België. De Nederlander had op meer gehoopt, en baalde vooral van het feit dat er niet in de regen werd gereden. Hij omschrijft dat als een veilige keuze van de wedstrijdleiding.

Red Bull had voorafgaand de kwalificatie de set-up bij de auto van Verstappen flink aangepast. Ze hadden deze aanpassingen doorgevoerd met het oog op de regen. Die regen viel ook, alleen de wedstrijdleiding vond de regen zo fors, dat ze besloten de start ruim een uur uit te stellen. Hierdoor was de baan niet echt meer nat toen de race uiteindelijk begon.

Waardeloos

Verstappen was hier niet blij mee, en zat daarna de hele race vast achter de Ferrari van Charles Leclerc. Bij Viaplay gaf hij zijn kijk daarop: "Ik zat niet echt vast achter hem, alleen even op de inters. Daarna hadden we dezelfde snelheid. Toen reed hij ook nog weg, maar maakte hij een foutje. Tuurlijk, we hebben de achtervleugel afgesteld richting de regen, dat is ook waardeloos. Het is heel veilig allemaal, en het is een beetje jammer."

Verstappen liet tijdens de formatieronde al weten dat hij het niet eens was met de beslissing om de race stil te leggen. Balend geeft hij daar nu zijn kijk op: "We hadden gewoon meteen moeten gaan. We hadden zelfs door de zwaarste regen heen kunnen komen!"

Virtual Safety Car

Verstappen stelt dat ze zelfs voor een Virtual Safety Car hadden kunnen kiezen, dit had immers voor minder water op de baan kunnen zorgen. Hij moet zich neerleggen bij het besluit van de wedstrijdleiding, en dat deed hij dan ook. Zuchtend legt hij dat uit: "Uiteindelijk maken zij deze beslissing, en dat is gewoon zo." Hij stelde dat Red Bull ook aan de bak moest, er is werk aan de winkel.