Tsunoda baalt van ingrijpende fout van Red Bull: "Enorm frustrerend"

Yuki Tsunoda was één van de grote verliezers van de Grand Prix van België. Hij begon op een kansrijke positie aan de race, maar kwam slechts als dertiende over de streep. Na afloop was hij zwaar gefrustreerd, en stelde hij dat er een miscommunicatie was.

Tsunoda ging op zaterdagavond nog met een goed gevoel naar bed. Red Bull had hem de nieuwe vloer gegeven, en hij wist voor het eerst in maanden het derde gedeelte van de kwalificatie te bereiken. Met een goed gevoel begon hij aan de uitgestelde race, en dook hij vrij vroeg naar binnen voor een setje slicks. Daarna zakte hij echter weg, en de dertiende plaats was het maximaal haalbare voor de Japanner.

Tsunoda baalde als een stekker van zijn mislukte race. Helmut Marko gaf na afloop aan dat Red Bull het verkeerde moment uitkoos voor een pitstop, en dat er sprake was van een pijnlijke miscommunicatie.

Frustratie

Tsunoda beaamde de woorden van Marko in gesprek met Motorsport.com: "Het is heel erg frustrerend. Het begon bij een miscommunicatie, ik weet niet hoe ik het anders kan zeggen, om de banden te wisselen. Ze riepen me op een heel erg laat moment naar binnen, vlak na de pit entry."

Ingrijpende fout

Tsunoda moest hierdoor een extra rondje rijden op de inters, terwijl andere coureurs al op de slicks reden. Balend ging Tsunoda verder met zijn verhaal: "Eén rondje op een lang circuit als dit kan heel erg ingrijpend zijn, en jammer genoeg verloor ik hierdoor heel erg veel tijd."

"Ik verloor iets van vier, vijf posities, wat dan ook. Ik zat daarna ook vast achter Pierre Gasly. Ik heb mijn best gedaan om het in te halen, maar helaas kreeg ik dat niet voor elkaar."

Gelukkig voor Tsunoda staat volgende week de Hongaarse Grand Prix op de planning, en kan hij dan sportieve revanche nemen.