Marko onthult hoe Verstappen reageerde op komst van Mekies

Laurent Mekies beleeft vandaag zijn eerste Grand Prix als teambaas van het team van Red Bull Racing. Op zaterdag beleefde het team de eerste successen onder leiding van Mekies. Max Verstappen schreef de sprintrace op zijn naam, en Helmut Marko legt uit hoe Verstappen en Mekies met elkaar omgaan.

Red Bull nam daags na de Britse Grand Prix een ingrijpend besluit. Na twintig jaar werd teambaas Christian Horner ontslagen, en kreeg Mekies de kans om het team te leiden. Hij heeft veel ervaring in de Formule 1, en heeft door zijn achtergrond als engineer veel technische kennis. Zijn samenwerking met Verstappen lijkt in ieder geval goed te verlopen.

'Max is ook maar een werknemer'

Red Bull-adviseur Helmut Marko werd door Motorsport.com gevraagd hoe Verstappen in eerste instantie heeft gereageerd op de komst van Mekies. De eerste signalen lijken in ieder geval positief te zijn: "Nou ja, uiteindelijk is Max ook gewoon een werknemer. Maar natuurlijk is die relatie wel belangrijk. Max heeft al heel snel een goede relatie met Laurent opgebouwd, dus dat is zeker positief."

Technische kennis is belangrijk

Met Mekies heeft Red Bull iemand met veel technische kennis aan het roer gezet. Hiermee volgen ze het pad van veel andere teams. Bij McLaren is Andrea Stella bijvoorbeeld een technische man die de teambaas is geworden, en Haas deed hetzelfde met Ayao Komatsu. Als Marko met de rol van Stella wordt geconfronteerd, gaat hij de andere kant op met zijn antwoord. "Ja, maar je ziet het ook bij Haas gebeuren. Het is een trend, omdat de auto's vandaag de dag zo complex en enorm technisch zijn."

Volgens Marko is het dan ook goed om een technicus aan de knoppen te hebben: "Gezien de complexiteit van de moderne Formule 1 is die technische kennis een voordeel in de samenwerking met de engineers en in de communicatie met de coureurs."