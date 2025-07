Marko onthult de reden van het Red Bull-ontslag van Horner

Helmut Marko heeft voor het eerst meer details gedeeld over het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner. Marko deelt in België wie de knoop doorhakte, en hij probeert uit te leggen waarom er werd besloten om Horner aan de kant te schuiven.

Voor het eerst in twintig jaar werkt Red Bull een raceweekend af zonder Christian Horner aan de pitmuur. De Brit werd na de Grand Prix van Groot-Brittannië ontslagen door Red Bull, en hij werd opgevolgd door Laurent Mekies. Bij Red Bull wilden ze niet te veel zeggen over de reden voor het ontslag van Horner, maar Marko deed in Spa toch een opvallende onthulling.

Wie nam de beslissing?

Voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports laat Marko nu meer los: "De beslissing werd genomen door Oliver Mintzlaff. We hebben Christian op dinsdag na de Britse Grand Prix in Londen op de hoogte gebracht van het nieuws. Op hetzelfde moment hebben we hem officieel bedankt voor deze twintig jaar en deze acht wereldtitels."

Meerdere factoren

De vraag is waarom er werd besloten om Horner de deur te wijzen, maar daar wil Marko geen helder antwoord op geven: "Dit was het resultaat van meerdere factoren, maar bovenal was de performance niet zo goed als het had kunnen zijn."

Focus op het racen

Marko is blij dat Mekies zijn jawoord gaf, en dat ze weer volledig bezig kunnen zijn met de situatie op de baan. "Gelukkig konden we Laurent Mekies de familie in trekken. Zijn verantwoordelijkheden zullen significant kleiner zijn dan eerst, en de focus ligt vooral op het racen." Bij Horner was dit anders, want hij hield zich ook bezig met de andere takken van het team.

Het eerste raceweekend onder het bewind van Mekies verloopt vooralsnog naar wens, want Verstappen wist de sprintrace op zijn naam te schrijven.