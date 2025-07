Realistische Verstappen lacht om Marko: "Hij zit niet in de auto!"

Max Verstappen kende vandaag een goede zaterdag op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander won de sprintrace, maar kwalificeerde zich als vierde voor de Grand Prix van morgen. Verstappen blijft reëel, en hij wil niet nadenken over een mogelijke ommekeer.

Verstappen kent tot nu toe een verrassend sterk weekend in België. Weinig mensen hadden verwacht dat hij het zou kunnen opnemen tegen de McLarens, en dat hij ze zou kunnen verslaan. Zijn sprintzege werd mede mogelijk gemaakt door de agressieve set-up waar Red Bull voor had gekozen. Zijn tegenvallende kwalificatie werd dan weer mede veroorzaakt door de afstelling die Red Bull had gekozen met het oog op de regen van zondag.

Zoeken naar de juiste balans

Red Bull had voor dit weekend ook een aantal updates geïntroduceerd, en Verstappen kreeg de vraag of deze een positiever effect hebben dan verwacht. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Nou, ik denk dat ze wel werken, alleen ze geven nog steeds niet de balans die ik wil om een bocht echt aan te vallen. Die problemen blijven hetzelfde qua balans."

Gevraagd of de problemen met de balans dit jaar nog kunnen worden opgelost, reageert Verstappen heel erg duidelijk: "Dat weet ik ook niet, de tijd zal het wel uitwijzen."

Maakt Verstappen nog kans op de wereldtitel?

Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt er nog in te geloven dat Verstappen het seizoen nog kan omdraaien. Als Verstappen daarmee wordt geconfronteerd, reageert hij lachend: "Helmut zit niet in de auto! Ik snap dat je er positief in moet staan, maar ik ben altijd wel heel erg realistisch over wat ik voel in de auto."

Als Verstappen nog kans wil maken op de wereldtitel, dan moet hij de McLarens verslaan. Dat lijkt echter geen realistisch scenario te zijn, zo stelt Verstappen: "Als ik dan naar bepaalde onboards kijk van andere auto's, dan weet ik al genoeg."