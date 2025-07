Geheimzinnige Marko opvallend positief over Verstappen

Max Verstappen kwalificeerde zich vandaag op de teleurstellende vierde plaats in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps had hij eerder op de dag de sprintzege gepakt, en de verwachtingen waren dus hoog. Helmut Marko maakt zich echter helemaal geen zorgen, en wijst naar de naderende regen.

Red Bull had de wagen van Verstappen zo agressief mogelijk afgesteld voor de sprintrace. Het plannetje werkte, maar na de sprintrace ging Red Bull hard aan de slag. Aangezien er voor de dag van morgen regen wordt voorspeld, is er een andere afstelling nodig. Deze is volledig gericht op de race van morgen, en hierdoor kon Verstappen dan ook geen vuist maken in de kwalificatie.

Niet genoeg grip

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich dan ook weinig zorgen, zo laat hij weten aan ORF: "Max had uiteindelijk in beide runs niet de juiste grip. Misschien had dat iets met de luchtdruk te maken, en we hebben gezien dat Max in bocht één een behoorlijke slide op het asfalt legde."

"Ook in bocht vijf... We hadden er zeker dichterbij kunnen zitten, maar nogmaals, we gaan ervan uit dat het morgen gaat regenen. Daarom is dit niet zo heel erg teleurstellend."

Optimisme bij Red Bull

Aan het einde van Q3 werd het ook wat warmer, en dat kon ook zorgen voor problemen. Volgens Marko had dat er echter weinig mee te maken: "Als we dat wisten, dan hadden we de zaken wel anders aangepakt. Een paar graden kunnen zeker wel een verschil maken, maar wij zijn gefocust op de race en daarover zijn we best wel optimistisch."

Alle focus op de regen

Marko verklaart dat de Red Bull-coureurs nu met meer vleugel reden, wat zorgt voor meer downforce. Dit moet voor een voordeel gaan zorgen in de regen, maar nu was het een nadeel: "Daardoor zijn we qua topsnelheid ten opzichte van de sprint behoorlijk ver teruggevallen."