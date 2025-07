Huilende Kimi Antonelli voor TV-camera: "Ik mis vertrouwen"

Voor de tweede dag op rij stelde Andrea Kimi Antonelli zwaar teleur op het circuit van Spa-Francorchamps. In de kwalificatie noteerde hij slechts de achttiende tijd, en dat was een flinke dreun voor de 18-jarige Italiaan. Emotioneel liet hij weten dat hij momenteel vertrouwen mist.

Antonelli begon als een komeet aan het seizoen, maar in de afgelopen paar raceweekenden lijkt het steeds minder te gaan. Hij loopt tegen problemen aan die buiten zijn macht liggen, maar hij maakt ook steeds meer en meer foutjes. In België werd dat goed duidelijk, en hij deed daar ook niet heel geheimzinnig over. Antonelli weet dat het beter moet, en dat mag iedereen weten.

In de sprint kwalificatie op vrijdag kwam hij niet door Q1 heen vanwege een pijnlijke spin. Vandaag spinde hij niet in de gewone kwalificatie, maar wist hij simpelweg geen goede ronde neer te zetten. Hij verloor veel tijd, en was uiteindelijk alleen sneller dan de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll.

'Ik mis vertrouwen'

De achttiende plek is niet waar hij graag wil starten, en de kans is dan ook groot dat Mercedes aanpassingen gaat doen aan de set-up van de wagen van Antonelli.

Met betraande ogen meldde Antonelli zich na afloop bij Viaplay. Daar gaf hij tekst en uitleg: "Het gaat gewoon om vertrouwen. Ik denk dat dit een lastig moment is voor mij. Met de auto vind ik het best lastig om vertrouwen te vinden."

Is Antonelli in orde?

Aangezien hij de indruk wekte dat hij net in huilen was uitgebarsten, vroeg de interviewer van Viaplay enigszins bezorgd of alles wel in orde is. Antonelli gaf antwoord, al lijkt hij eerder het tegenovergestelde te bedoelen: "Ja, ik ben helemaal oké."

Antonelli zal morgen voor een zware uitdaging staan. Zijn Mercedes-teamgenoot George Russell noteerde de zesde tijd, en moet dus de eer voor het team gaan redden.