Red Bull gaat grote veranderingen aan auto Verstappen doorvoeren

Het team van Red Bull Racing maakte voor de sprintrace de juiste keuze met de set-up van Max Verstappen. Hierdoor kon hij de McLarens makkelijk achter zich houden, maar het is de vraag of dit de juiste set-up keuze zal zijn met het zicht op de Grand Prix van morgen. Helmut Marko zinspeelt op een belangrijke wijziging.

Verstappen reed in Spa een geweldige sprintrace. De Nederlandse coureur kon hierdoor op het Kemmel Straight de koppositie van Oscar Piastri afpakken, en wist de jagende McLarens in de rest van de sprint achter zich te houden. Het was een kunststukje van hem en Red Bull, maar voor de kwalificatie en de Grand Prix lijkt er een andere tactiek nodig te zijn.

Weerbericht goed bekijken

Red Bull-adviseur Helmut Marko doet daar niet geheimzinnig over bij de Duitse tak van Sky Sports: "We gaan het weerbericht nog eens goed bekijken. Op dit moment is er tachtig procent kans op regen tijdens de race. We hebben geleerd van Silverstone dat je met weinig vleugel niets kan winnen. Ik denk dan ook dat we de set-up zullen gaan aanpassen om meer downforce te hebben, ook al staan we dan misschien niet helemaal vooraan de startgrid. In de regen kan dat echter wel helpen."

Wat zijn de verwachtingen van Marko?

Verstappen noteerde op vrijdag de tweede tijd in de sprint kwalificatie, en vandaag zag het er bij hem dus ook goed uit. De vraag aan Marko is dan ook waar hij verwacht dat Verstappen zich zal kwalificeren: "Dat hangt volledig af van wat de anderen kiezen qua afstelling. Het kan ook zomaar de tweede of de derde startrij gaan worden."

Verstappen liep door zijn sprintzege in België uit op George Russell in de strijd om de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij wist hierdoor ook een beetje in de buurt te blijven van de McLarens in de titelstrijd.