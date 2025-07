"Marko verklapt het geheim van Red Bull na sprintzege Verstappen".

Max Verstappen liet Red Bull vandaag juichen met een machtige zege in de sprintrace. Verstappen verschalkte de veel snellere McLarens, en dat kwam mede door de geweldige set-up van Red Bull. Helmut Marko verklapt waar ze voor hebben gekozen.

Red Bull had de auto van Verstappen perfect afgesteld voor de sprintrace van vandaag. Hij voerde het plan perfect uit, en pakte in de eerste ronde op het Kemmel Straight de leidende positie over van Oscar Piastri. De Australiër deed er daarna alles aan om Verstappen te passeren, maar dit bleek een onmogelijke missie te zijn.

Waarom koos Red Bull voor deze set-up?

Red Bull-adviseur Helmut Marko was enorm trots, zo liet hij na afloop weten aan de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben bewust gekozen voor minder downforce. De gedachte was best simpel: als we na Eau Rouge nog achter Piastri zitten, wilden we hem op basis van topsnelheid in kunnen halen om zo voorop te blijven."

"Dat heeft Max ook gedaan. Ze kwamen nog twee keer dicht bij, tot vier tienden, maar verder heeft hij best soeverein gereden. Hij heeft de banden goed kunnen sparen, al zagen we richting het einde wel dat de voorbanden van Piastri het nogal zwaar kregen."

Ongelooflijke prestatie

Marko was trots op iedereen binnen Red Bull: "Maar het is een ongelooflijke prestatie van het hele team. Ze hebben de juiste afstelling gekozen, en met relatief veel veranderingen toch meteen de overwinning kunnen pakken. Daar zijn we heel erg blij mee!"

Geen makkelijke race

Toch moet Marko wel toegeven dat het geen simpel optelsommetje was voor Verstappen: "Hij heeft absoluut op de limiet gereden, maar hij kon die limiet wel bereiken zonder zijn banden te ver te beschadigen. Daar is hij echt een absolute meester in. Piastri kon wel twee keer aanvallen, maar godzijdank lukte dat niet. Maar nee, hij kon zich geen fouten veroorloven."