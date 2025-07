Colapinto start sprintrace vanuit pitlane na ingreep Alpine

De startopstelling voor de sprintrace in België heeft een kleine verandering ondergaan. Het team van Alpine heeft namelijk ingegrepen bij de auto van Franco Colapinto. De Argentijn zal de sprintrace hierdoor vanuit de pitlane gaan starten.

Colapinto kende op vrijdag geen sterke sprint kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Op het iconische circuit in de Belgische Ardennen noteerde de Argentijnse coureur slechts de negentiende tijd. Hij was alleen sneller dan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli, maar de Italiaan kon door een spin geen snelle tijden meer rijden. Colapinto had daar dus veel geluk mee, maar bij Alpine wisten ze ook dat punten pakken in de sprintrace onmogelijk was.

Alpine voert veranderingen door aan achtervleugel

Alpine heeft namelijk een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de achtervleugel. Ze hebben een andere specificatie op de wagen geplaatst, en dat is tegen de parc fermé-regels. De FIA heeft hem dan ook bestraft, en Colapinto zal de sprintrace vanuit de pitlane gaan starten. De focus ligt bij Alpine waarschijnlijk meer op de kwalificatie van later vandaag en de Belgische Grand Prix van morgen.

Colapinto heeft een goed resultaat nodig, want hij staat onder druk bij het team van Alpine. De Argentijnse coureur begon aan het seizoen als derde coureur, maar werd na de Grand Prix van Miami aangewezen als de vervanger van Jack Doohan.

Colapinto heeft een goed resultaat nodig

Het was de verwachting dat Colapinto beter zou presteren, maar vooralsnog is daar niets van terechtgekomen. De Argentijn worstelt in het achterveld, en er wordt al gesproken over een mogelijke vervanger. Eerder gingen er geruchten rond over een mogelijke kans voor Mercedes-reserve Valtteri Bottas. Colapinto's toekomst is dan ook zeer onzeker, en hij aast op een goed resultaat. De Argentijn bleef in de sprint kwalificatie ver achter op zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly, die de achtste tijd wist te noteren.