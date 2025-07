Mekies onthult hoe hij de baan van Red Bull-teambaas kreeg

Laurent Mekies is dit weekend voor het eerst aanwezig bij een Grand Prix als teambaas van Red Bull Racing. De opvolger van de ontslagen Christian Horner moet een frisse wind door het team laten waaien, en hij legt uit hoe hij het nieuws hoorde.

Horner werd vlak na de Britse Grand Prix de laan uitgestuurd door Red Bull. De Brit was twintig jaar lang het gezicht van het team, en zijn ontslag kwam dan ook als een schok. Voor veel mensen was het even wennen toen niet Horner, maar Mekies in België op de prominente plek aan de pitmuur zat. Stralend ging hij aan de slag, en zag hij Max Verstappen de tweede tijd noteren in de sprint kwalificatie.

Geweldig team

In gesprek met Motorsport.com spreekt Mekies zich uit over zijn nieuwe rol: "Je voelt je natuurlijk allereerst vereerd en bevoorrecht. Het is echt een geweldig team en ze hebben zoveel bereikt met Christian Horner in de afgelopen twintig jaar. Als je de mensen vervolgens in het echt ontmoet, dan zie je pas hoe ongelooflijk veel talent er in dit team zit."

Bijzonder telefoontje

Mekies legt dan lachend uit hoe hij te horen kreeg dat hij Red Bull-teambaas werd: "Nou, dat was voor mij eigenlijk niet heel veel anders dan voor jullie van de pers. Ik werd een paar uur van tevoren op de hoogte gebracht. Ik kreeg een telefoontje van Oliver Mintzlaff en Helmut Marko, ze vroegen of ik geïnteresseerd zou zijn in de baan."

"Dat kwam natuurlijk volledig uit het niets voor mij en het was echt compleet onverwachts. Ik was op dat moment in Engeland bij Racing Bulls en ik heb gevraagd of ik er een paar uur over na mocht denken en heb toen eerst ophangen."

Voorrecht

Mekies ging vervolgens in op de aanbieding van Mintzlaff en Marko: "Het is moeilijk te vatten, maar het eerste wat op zo'n moment door je hoofd schiet, is 'wacht eens eventjes, het is Red Bull Racing! Ze bellen jou en vragen of je het zou willen doen... Met alles waar Red Bull voor staat, de energie en hoe ze racen, zeg je dan natuurlijk, het is een eer en een voorrecht'."