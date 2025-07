Marko wijst zorgwekkende achterstand van Verstappen aan

Max Verstappen kende een succesvolle sprint kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander noteerde de tweede tijd, met een grote achterstand op Oscar Piastri. Helmut Marko was redelijk tevreden, maar wees wel naar de achterstand op Piastri.

McLaren-coureur Oscar Piastri deelde een flinke tik uit aan de concurrentie in de sprint kwalificatie. De Australische coureur was ruim sneller dan de andere coureurs, en Verstappen moest ongeveer een halve seconde toegeven. Het was opvallend, want Verstappen kon aardig meekomen in de eerste en de derde sector. In de tweede sector verloor de Nederlandse regerend wereldkampioen opvallend veel tijd.

Het verschil met Piastri

Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak zich hierover uit bij Motorsport.com: "We hadden gehoopt dat we er dichter bij zouden zitten, maar in sector 2 verliezen we alleen al vier tienden. Dat geldt trouwens niet alleen voor ons, maar ook voor alle andere coureurs, die verliezen daar ongeveer hetzelfde of nog meer."

"We hebben wel een stap voorwaarts gezet met de updates, maar het is jammer genoeg niet genoeg om met Piastri te vechten."

Stap voorwaarts

Red Bull introduceerde vandaag een groot updatepakket, en daarmee namen ze een risico. Volgens Marko pakte deze gok goed uit: "Het was inderdaad een risico, maar gelukkig verliep de eerste vrije training droog en konden we veel dingen finetunen. Na de sprintrace van morgen gaat het parc fermé nog een keertje open en kunnen we meer dingen veranderen. Maar het is zeker een stap voorwaarts."

Het grote gat ten opzichte van McLaren

De stap voorwaarts zorgt er echter nog niet voor dat ze McLaren hebben ingehaald: "Ja, vier tienden en dat in één sector." Daarna was Marko er bij de Duitse televisie duidelijk over: "Het gaat simpelweg om downforce. Als wij meer downforce via de vleugelstanden toevoegen, dan verliezen we veel op de rechte stukken van sector 1 en 3. We moeten een compromis vinden, maar die ronde van Piastri was ongelooflijk. Zoals gezegd, het was ook niet alleen ten opzichte van ons."