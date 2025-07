Uitslag sprintkwalificatie op losse schroeven door onderzoeken naar Russell en Tsunoda

George Russell kende een rampzalige sprint kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Britse Mercedes-coureur kwam niet verder dan de dertiende tijd, en hij moet zich ook nog melden bij de stewards. Ook Max Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda is op het matje geroepen voor een moment met Pierre Gasly.

Voorafgaand de sprint kwalificatie had wedstrijdleider Rui Marques de maximale rondetijd waar de coureurs zich aan moeten houden. Als ze te langzaam rijden, dan kan dat een bezoekje aan de stewards opleveren. Meestal wordt er geen onderzoek geopend, maar Russell heeft het nu zo bont gemaakt dat hij zich moet melden voor de overtreding.

Russell heeft zich niet gehouden aan de richtlijnen

De stewards stellen dat Russell zich mogelijk niet heeft gehouden aan de instructies van wedstrijdleider Marques. Als de stewards vaststellen dat Russell zonder goede reden een te langzame tijd heeft gereden, dan kan er een gridstraf volgen. Mocht hij wel een goede reden hebben, dan volgt er meestal een reprimande of een waarschuwing.

Problemen voor Gasly en Tsunoda?

De stewards krijgen het druk, want ook Pierre Gasly en Yuki Tsunoda moeten zich melden voor een incident tijdens het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie. Het gaat om een impeding-moment, en het lijkt erop dat Gasly zijn goede vriend en oud-teamgenoot Tsunoda in de weg heeft gereden. De stewards zullen echter moeten bepalen wat er aan de hand was, normaal gesproken levert dit een gridstraf op.

Voor Gasly zou een straf een enorme teleurstelling zijn, aangezien hij een sterke sprint kwalificatie reed. De Franse Alpine-coureur noteerde de mooie achtste tijd. Tsunoda kwam op zijn beurt niet verder dan de twaalfde tijd, en hij zal zich moeten voorbereiden op een lastige sprintrace morgen. Het is afwachten wat de stewards nu gaan doen, de uitslag van de sprint kwalificatie ligt dan ook nog lang niet helemaal vast.