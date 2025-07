Marko reageert furieus op geruchten over Verstappen en Horner

Het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner kwam voor veel mensen als een verrassing. Het zorgde ook voor veel geruchten, want er werd onder meer gesuggereerd dat het kamp Verstappen hiermee te maken had. Volgens Helmut Marko is dat nonsens, al wil hij er verder niets over zeggen.

Horner werd enkele dagen na de Britse Grand Prix de laan uitgestuurd door Red Bull. Na twintig jaar zat zijn avontuur bij Red Bull erop, en werd Laurent Mekies aangesteld als zijn vervanger. De reden van Horners ontslag bleef echter onduidelijk, en dat zorgde voor veel geruchten. Eén veelgehoord gerucht was dat het kamp Verstappen te maken zou hebben met het ontslag.

Het kamp van Verstappen

Het 'kamp Verstappen' zou dan bestaan uit Max Verstappen, zijn vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen. Het was geen geheim dat Jos Verstappen geen fan was van Horner, maar of hij genoeg macht had om het ontslag te eisen, valt te bezien. De geruchten zijn nog niet verdwenen, en dat komt mede door het feit dat het management van Red Bull er niets over wil zeggen.

Nonsens

Alle kopstukken van het team zwijgen over de reden van Horners ontslag. In gesprek met De Telegraaf maakt Red Bull-adviseur Helmut Marko in ieder geval een einde aan de verhalen over de betrokkenheid van het kamp Verstappen: "Dat is complete nonsens. Dit is een beslissing van het moederbedrijf. En van niemand anders."

De hoofdrolspelers bij het ontslag van Horner

De leiding van het moederbedrijf waar Marko naar wijst, zijn de aandeelhouders. Dat gaat over de Thaise grootaandeelhouder Chalerm Yoovidhya en de Oostenrijker Mark Mateschitz. Ook sportbaas Oliver Mintzlaff speelde een grote rol bij het ontslag van Horner. Het was geen geheim dat de Thaise aandeelhouder altijd Horner steunde, maar in de afgelopen periode heeft hij zijn handen van de Brit afgetrokken.