McLaren-coureurs Piastri en Norris moeten vrezen voor gridstraf

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris gaan dit weekend op jacht naar de zege op het circuit van Spa-Francorchamps. De twee coureurs gelden als de favorieten voor de zege, en McLaren heeft ze nieuwe motorcomponenten gegeven. Dit zorgt er echter voor dat ze op het randje van een gridstraf staan.

Piastri en Norris kenden een goede eerste vrije training in Spa waarin ze de eerste en de derde tijd noteerden. Het is de verwachting dat ze de rest van het weekend mee gaan strijden om de beste posities, en McLaren doet er alles aan om ze een voordeel te geven. Ze hebben namelijk de beschikking gekregen over nieuwe motoronderdelen.

Nieuwe motoronderdelen

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Piastri en Norris de beschikking hebben gekregen over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H en een nieuwe MGU-K. Piastri heeft daarnaast ook de beschikking gekregen over een nieuw setje energy store en nieuwe control electronics.

Op het randje van een gridstraf

Door deze motorwissels staan Piastri en Norris nu op het randje van een gridstraf. Bij deze onderdelen mogen de coureurs per seizoen vier exemplaren krijgen, als ze daar overheen gaan, volgt er automatisch een gridstraf. Bij zowel Piastri als Norris is dit het geval, waardoor ze dus niet te maken moeten krijgen met motorproblemen. Dit kan later in het seizoen voor problemen gaan zorgen in de titelstrijd.

Ook andere coureurs krijgen nieuwe onderdelen

Naast Piastri en Norris heeft ook Aston Martin-coureur Lance Stroll een nieuwe motor ontvangen. Ook Gabriel Bortoleto heeft de beschikking gekregen over een nieuw motoronderdeel, net als Piastri heeft hij nieuwe control electronics gekregen.

Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan met 234 WK-punten achter zijn naam. Norris volgt op de tweede plaats met 226 punten, en hij kan dus in theorie dit weekend de koppositie gaan overnemen van zijn teamgenoot van McLaren.