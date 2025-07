Russell twijfelt openlijk aan Wolff en wijst naar Verstappen

Max Verstappen wordt al weken in verband gebracht met het Mercedes-stoeltje van George Russell. Voorafgaand het raceweekend in België stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de prioriteit op Russell en Andrea Kimi Antonelli ligt. Russell spreekt dat nu tegen, en stelt dat Mercedes nog steeds gesprekken voert met Verstappen.

De geruchten over een overstap van Verstappen naar Mercedes werden vorige maand aangewakkerd door Russell zelf. De Brit beschikt over een aflopend contract, en zolang hij nog niet heeft bijgetekend zullen de verhalen over Verstappen blijven rondgaan. Teambaas Wolff sprak deze week echter tegen dat Verstappen de overstap maakt, en ook de Nederlander leek te hinten op een toekomst bij Red Bull.

Red Bull ontsloeg na de Britse Grand Prix teambaas Christian Horner. In België stelt Sky Sports dat Russell met zijn eerdere uitspraken druk op de schouders van het Red Bull-management legde. Als de Sky-verslaggever vraagt of dit zijn plan was, moet Russell hard lachen: "Dat is nogal een complottheorie!"

'Verstappen en Mercedes zijn nog steeds in gesprek'

Russell kan zich ook niet vinden in de eerdere woorden van zijn teambaas. Als hij wordt gevraagd naar de vermeende gesprekken tussen Verstappen en Mercedes, is hij glashelder: "Ze waren in gesprek en dat zijn ze nog steeds, en dat is prima. Iedereen praat."

"Ook toekomsten voor de lage termijn staan op het spel. Voor coureurs, en de teams denken niet één jaar vooruit, je denkt dan twee, drie, vier of vijf jaar vooruit. Dit soort dingen komen snel om de hoek kijken. Ik weet dat zolang ik blijf presteren, er niets is waar ik me zorgen over hoef te maken. Dat betekent niet dat ik blijf of niet, of wat er ook mag gebeuren."

Russell bewaart de rust

Russell haalt er zijn schouders over op: "De laatste paar maanden waren een interessante tijd voor mij, als je kijkt naar hoe ik moet omgaan met alles wat er gebeurt. Ik heb besloten me er geen zorgen over te maken, want zolang ik snel op de baan ben, dat het belangrijkste is."