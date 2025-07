Wolff onthult de waarheid over geheime ontmoeting met Verstappen

Max Verstappen werd in de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Hij vierde vakantie voor de kust van Sardinië, waar ook Mercedes-teambaas Toto Wolff werd gespot. Wolff reageert nu voor het eerst op deze verhalen.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij zijn huidige werkgever Red Bull. De prestaties van de Oostenrijkse renstal vallen flink tegen, en Verstappen lijkt de wereldtitel uit zijn hoofd te kunnen zetten. Mercedes flirtte in de afgelopen weken met Verstappen, en anderhalve week geleden ging het internet los toen de boten van Wolff en Verstappen werden gespot voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië.

Vreemde verhalen

Dit zorgde voor veel geruchten, en sommige mensen stelden dat Verstappen en Wolff elkaar hadden ontmoet. Oud-coureur Juan Pablo Montoya riep dat ze 'iets' hadden getekend, en er ging veel nepnieuws rond op sociale media. Zo werd er gesuggereerd dat de boten naast elkaar in de haven lagen, en gingen er nepfoto's rond van een ontmoeting bij een privévliegtuig.

De topprioriteit van Mercedes

In een interview met de Oostenrijkse omroep ORF spreekt Wolff nogmaals zijn voorkeur uit voor zijn huidige coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell: "Het gaat er niet allen om dat het team een beslissing neemt. De coureurs moeten ook weten waar ze aan toe zijn. We hebben altijd geprobeerd ons aan deze regel te houden. En dat zullen we deze keer ook doen."

Volgens de teambaas zijn de huidige coureurs de topprioriteit van Mercedes: "De richting die we op willen gaan, is dat we verder willen gaan met Kimi en George. Dat is onze topprioriteit." Volgens Wolff zijn de gesprekken gaande: "Iedereen is op de hoogte."

Wat gebeurde er op Sardinië

Over de verhalen over een ontmoeting met Verstappen op Sardinië is Wolff duidelijk: "Het is nieuw dat mensen fotocollages maken met vliegtuigen. Dat hebben we nog niet eerder gehad. Dat je bij elkaar in de buurt op vakantie gaat, betekent niet dat je ook samenwerkt in de Formule 1. We hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden. Toevallig gaan we in vergelijkbare gebieden op vakantie."