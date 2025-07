Russell geeft meer duidelijkheid over toekomst bij Mercedes

George Russell heeft nog altijd geen nieuw contract getekend bij Mercedes. Over zijn zitje gaan veel verhalen rond, maar Russell heeft besloten zich er niet druk om te maken. De Brit focust zich volledig op zijn prestaties op de baan.

Russell is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Brit wist de Canadese Grand Prix te winnen, en staat momenteel op de vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft echter nog steeds geen contract voor volgend jaar op zak, en Max Verstappen wordt in verband gebracht met zijn zitje. Russell haalt daar zijn schouders over op.

Mercedes-teambaas Toto Wolff stak zijn interesse in de diensten van Verstappen nooit onder stoelen of banken. Wel stelde hij eerder deze week dat Russell en Andrea Kimi Antonelli voor hem de topprioriteit zijn.

Beste seizoen

In België reageerde Russell weer op zijn contactsituatie. Bij de internationale media legt hij het uit: "Ik denk dat dit mijn beste seizoen is, maar dit komt waarschijnlijk ook door het feit dat ik de beste auto heb die ik ooit heb gehad. Daar ben je altijd afhankelijk van. Ik ben niet zo gefrustreerd over mijn toekomst. Ik denk er niet echt meer aan, want alles hangt af van performance en resultaat."

"Dat is altijd het geval. Dat is ook het goede ding over een sport zoals de Formule 1. Alles zal zich uiteindelijk wel gaan ontvouwen."

Gesprekken gaan door

Russell legt uit dat hij niet met andere teams heeft gesproken: "De gesprekken blijven doorgaan, maar niet direct met mij erbij. Er is extern veel meer hype over dan intern het geval is." Russell gaat verder: "De waarheid is, ik denk er alleen aan op een donderdag wanneer jullie mij er vragen over stellen."

"De afgelopen maanden hebben met de kans gegeven om na te denken over hoe ik over een scenario als dit denk. Je kunt ervoor kiezen om je er zorgen over te maken, je kunt ervoor kiezen om te proberen je toekomst veilig te stellen, of je kunt ervoor kiezen om je er geen zorgen over te maken en je te concentreren op dingen zoals prestaties die je toekomst voor jou veiligstellen."

'Het komt wel goed'

"De afgelopen twee vrije weken waren geweldig om psychologisch en mentaal te resetten. Ik voel me nu waarschijnlijk gelukkiger dan in de afgelopen maanden en ik heb vrede met alles wat gaande is. Ik doe het gewoon race voor race en ik heb geen haast om mijn toekomst veilig te stellen. Het komt wel goed."