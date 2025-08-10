Albon vreest dat coureurs auto's in 2026 gaan 'misbruiken'

Alex Albon heeft al simulatorrondjes gereden met de auto van 2026. Albon gelooft dat 'slimme' coureurs het nieuwe energiemanagementsysteem zouden kunnen gaan misbruiken. Zo zouden zij een voorsprong hebben op de rest.

Williams staat momenteel vijfde achter de top, maar ver boven de rest. Albon heeft de meeste punten voor het team van Williams binnengehaald. De Thai denkt dus een voorsprong te hebben voor komend seizoen.

Goed racen

Alex Albon wil eerlijk racen volgend seizoen: "Uiteindelijk wil ik gewoon goed racen", zei hij. "Ik denk dat we allemaal gewoon goed willen racen. Ik weet niet zeker of de snelheid van de auto's of de manier waarop ze worden bestuurd veel zal veranderen."

"Ik denk niet dat het een Formule E-achtige race wordt, met die enorme lift-and-coast-sessies en al dat soort dingen. Maar ik denk niet dat het veel zal veranderen", zo zegt Albon tegenover de internationale media in België.

'Het is nog vroeg'

Het Formule 1-seizoen is nog maar op de helft, dus het is nog vroeg om over volgend seizoen te praten: "Het is nu nog zo vroeg. We zijn nog volop bezig met de simulator, en werken nauw samen met HPP en al die mensen om te begrijpen wat de meest efficiënte manier is om het te doen. Uiteraard willen de Formule 1 en de reglementen ook dat de coureurs bij veel van deze dingen geen hulp krijgen.

"Er is veel dat de coureur moet doen. Ik denk niet dat het altijd alleen maar om hoe goed de coureur is zal gaan. Een coureur die slim is en het systeem begrijpt en misbruikt om te begrijpen hoe het werkt en er efficiënt mee omgaat, zal daar ook prestaties uit halen", zo eindigt Albon zijn praatje met de internationale media. De coureur staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met maar liefst 33 punten boven teamgenoot Carlos Sainz.