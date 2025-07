Albon volledig verrast door ontslag Horner: "Hij deed het goed!"

Tijdens de persconferenties in België werd Williams-coureur Alex Albon gevraagd naar de situatie omtrent Christian Horner. In een deel van 2019 en geheel seizoen 2020 was Albon een Red Bull-coureur onder Horner.

Geschiedenis

De Thai werd vervangen door Sergio Pérez bij Red Bull Racing en werd gedegradeerd naar de rol van reservecoureur. Ondanks dat heeft Albon wel een goed woordje over voor zijn oude baas: "Hij heeft me duidelijk veel geholpen in mijn Formule 1-carrière en ja, hij is natuurlijk al heel lang actief in de sport en heeft veel succes gehad."

Albon spreekt ook over het management van Horner, maar zegt dat hij niet een al te goed referentie materiaal heeft: "Ik kwam vrij laat in het Christian Horner-tijdperk, laten we zeggen. Dus voor mij was het duidelijk dat hij zijn mensen had en dat hij iedereen bij elkaar bracht. Ik denk dat er veel langdurige leden bij Red Bull waren die er al heel lang waren en dat nog steeds zijn."

Goed gevoel

"Hij leek een goed gevoel te hebben voor het vinden van de juiste mensen en vervolgens een goede kring om hen heen op te bouwen. Ze leken eraan te werken en kwamen heel snel aan de top. Ik denk dat dat een deel van zijn succes is", zo eindigt Albon zijn woordje over de teambaas.

In dienst van Red Bull eindigde Albon twee keer op het podium in 26 races. In totaal behaalde Albon 181 punten, maar dat was niet genoeg voor Red Bull. Het team besloot om Albon terug te zetten als testcoureur en de Mexicaanse coureur Sergio Pérez ervoor in de auto te zetten.