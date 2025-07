Cryptische Marko deelt reden van ontslag Horner

Christian Horner werd twee weken geleden ontslagen als teambaas van Red Bull. Voor het eerst in hun bestaan arriveert Red Bull dit weekend op het circuit zonder Horner aan het roer. Teamadviseur Helmut Marko doet nu een opvallende uitspraak over het ontslag van Horner.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull Racing. De Brit stond aan de wieg van alle successen, maar stond in de afgelopen anderhalf jaar onder druk. Toch kwam zijn ontslag als een grote verrassing voor veel mensen. Opvallend genoeg bleef het daarna redelijk stil, en wilde de normaal zo uitgesproken Marko weinig kwijt over het ontslag.

Voetbal

Red Bull-adviseur Marko is er nu iets duidelijker over. In een interview met zijn landgenoten van Kleine Zeitung suggereert hij dat het simpelweg niet meer werkte met Horner: "In de Formule 1 ontwikkelingen dingen zich net zo als in het voetbal. Als het niet meer lukt, dan moet de coach vertrekken." Marko wil niet verduidelijken wat er niet meer lukte bij Horner.

Complimenten voor Mekies

Marko wil nu vooral vooruitkijken, en deelt complimenten uit aan Horners opvolger Laurent Mekies. "De overgang is heel erg goed verlopen. Laurent heeft een goed inschattingsvermogen, hij benadert mensen en hopelijk heeft dat een positief effect."

Het grote verschil met Horner

Mekies is ruim twee weken de teambaas van Red Bull, en volgens Marko heeft de Fransman al een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het team: "Hij heeft al een paar details aangepast in de voorbereiding op de simulator. In principe concentreert hij zich vooral op de actie op de baan, en is hij minder betrokken bij de andere afdelingen. Het is cruciaal dat zijn verantwoordelijkheden als teambaas verminderd zijn ten opzichte van die bij Horner."

Hiermee stipt Marko een belangrijk punt aan, want Horner was wél betrokken bij de andere afdelingen. Dit zorgde in de afgelopen weken voor veel geruchten en werd gezien als iets wat meespeelde bij zijn ontslag.